Namiko a demonstrat că această experiență departe de casă a ajutat-o să se gândească la cei dragi, folosindu-și banii de buzunar pentru a-i cumpăra Andreei un cadou simbolic, dar extrem de valoros din punct de vedere sentimental.

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„Din banii ei de buzunar mi-a cumpărat un breloc cu numele meu. Atât de simplu. Atât de prețios. Atât de simplu. Atât de prețios”, a mărturisit Andreea Ibacka emoționată de atenția fiicei sale.

O decizie curajoasă: tabere de la o vârstă fragedă

În spatele acestui gest de maturitate stă o filozofie de parenting pe care Andreea și Cabral au îmbrățișat-o de timpuriu. Vedeta a explicat că a ales să își trimită copiii în tabere înainte ca aceștia să împlinească vârsta de 5 ani, un pas dificil pentru mulți părinți, dar esențial pentru dezvoltarea autonomiei lor.

„Da, am ales să trimitem copiii în tabere. Şi le e bine. I-am lăsat să meargă singuri înainte să împlinească 5 ani, sperând că se vor întoarce puțin mai curajoși, puțin mai independenți și cu multe povești”, a explicat actrița.

Pe lângă cadoul oferit mamei, întoarcerea din tabără a adus și o revedere memorabilă între Namiko și fratele ei mai mic, Tiago. Andreea a povestit, cu umorul caracteristic, cum dorul a topit instant micile neînțelegeri zilnice specifice vârstei.

“A revenit zilele trecute din Munții Retezat. Iar revederea cu fratele ei m-a lăsat fără cuvinte. L-a luat în brațe și l-a învârtit în aer de ziceai că nu-s aceiași doi care negociază la sânge fiecare jucărie, fiecare centimetru de canapea, fiecare secundă de atenție, ba chiar și aerul din încăpere (ca frații)”

Copiii, prioritatea principala după divorț

După 18 ani de relație și 15 ani de căsnicie, Andreea și Cabral au decis să meargă pe drumuri separate. Considerați mult timp unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din lumea mondenă, aceștia au explicat că despărțirea nu a fost cauzată de scandaluri sau infidelități. Potrivit declarațiilor făcute de cei doi, relația s-a schimbat în timp, iar la un moment dat au realizat că s-au îndepărtat unul de celălalt. Atât Cabral, cât și Andreea Ibacka au transmis că vor continua să fie o echipă atunci când vine vorba despre creșterea copiilor lor. Cei doi au subliniat că familia rămâne pe primul loc și că își doresc să le ofere copiilor stabilitate și echilibru, în ciuda schimbărilor din plan personal.

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