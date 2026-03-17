Diplomatul rus a fost întrebat despre faptul că în România funcționează al doilea cel mai mare centru de coordonare NATO, iar analiștii militari îl numesc „pregătirea Europei pentru războiul cu Rusia”.

Lipaev a susținut că adevărata ameninţare la adresa României nu este țara condusă de Vladimir Putin, ci apartentenţa la NATO, pentru că România poate fi folosită ca punct de plecare pentru declanşarea unui război cu Rusia.

„Astăzi, autoritățile române găzduiesc cu ușurință obiective militare NATO pe teritoriul țării și susțin insistent creșterea prezenței contingentelor militare străine. Aceasta este justificată prin așa-numita „amenințare rusă”. Se preferă să nu se vadă, sau poate chiar nu se înțelege sincer, că principalul pericol pentru securitatea țării nu vine din Rusia, ci de la apartenența la blocul agresiv NATO. Riscurile ca România să fie folosită ca platformă pentru declanșarea unui război cu Rusia, așa cum s-a întâmplat odată, sunt ignorate cu ușurință și ascunse populației”, a afirmat Vladimir Lipaev.

„Se pare că lecțiile trecutului nu au fost învățate pe deplin la București. Totuși, acest lucru nu surprinde prea mult dacă citim cum este tratată istoria secolului XX și a celui de-Al Doilea Război Mondial în manualele locale”, a adăugat el.

„Faptul că România acționează ca una dintre principalele țări de tranzit pentru livrările de arme către Ucraina nu este un secret. Și de această dată, Bucureștiul a pus la dispoziție infrastructura sa pentru găzduirea noului centru militar, prezentând acest lucru ca o creștere semnificativă a profilului său în cadrul NATO. Totuși, trebuie înțeles că implicarea reală a României în coordonarea livrărilor de armament și tehnică către Ucraina, precum și în activitatea centrului logistic menționat, este proporțională cu influența și rolul acestei țări în Alianța Nord-Atlantică”, a completat Lipaev.

Interviul a fost publicat sâmbătă, 14 martie, inclusiv pe pagina de Facebook a Ministerului de Externe de la Moscova.

