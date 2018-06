Ambasadorul Rusiei în România: “Scutul antirachetă a devenit inutil”

Valeri Kuzmin a făcut un bilanţ al anului trecut şi a enumerat mai multe “arme strategice moderne, unice şi sofisticate” pe care Rusia le-ar fi dezvoltat recent şi pe care le cataloghează drept realizări. Ambasadorul a menţionat fabricarea unor noi rachete balistice intercontinentale şi a unor rachete de croazieră cu propulsie nucleară.

“Rusia nu ameninţă pe nimeni. La începutul anilor 2000 americanii au început să dezvolte şi să disloce în toată lumea elementele unui sistem antibalistic global de apărare, cum îi spun ei. Au încălcat unilateral tratatul sovieto-american din 1972, dându-ne asigurări că nu este îndreptat împotriva Rusiei, ci a Iranului şi a Coreei de Nord. Noi am spus că nu putem ignora instalarea unor astfel de sisteme în jurul graniţelor noastre, fapt care violează echilibrul strategic global de securitate (…) Americanii au spus că nu le pasă. Noi am profitat de această permisiune venită din partea lor şi am dezvoltat acele arme ofensive care fac ca sistemul antibalistic să fie nu doar mai puţin eficient, ci inutil”, a spus Valeri Kuzmin, în cadrul unei conferinţe de presă organizată în sediul ambasadei din Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a Rusiei.

NATO şi Statele Unite au subliniat constant că sistemul antibalistic american, care are un element în România, la Deveselu, este strict defensiv şi nu este îndreptat împotriva Rusiei, asigurări pe care Moscova le respinge.

În timpul conferinţei de presă, diplomatul a părăsit, la un moment dat, pupitrul de la care se adresa presei pentru a indica pe o hartă se află bazele militare americane şi cele ruseşti, sugerând că Statele Unite se extind în apropierea graniţelor Rusiei.

Parlamentari ruşi, vizită în România

Întrebat despre relaţia din ultimul an cu România, ambasadorul Valeri Kuzmin a spus că aceasta “s-a dezvoltat prin tot felul de obstacole şi complicaţii într-un mod pozitiv, în general. Schimburile comerciale au crescut şi cred că trendul va continua şi anul acesta. Anul trecut a fost un volum de 4 miliarde de dolari”.

Diplomatul a mai spus că este posibil ca în România să ajungă în viitorulapropiat o delegaţie a parlamentului rus.

“Nu ne-am pierdut speranţa că în curând va fi prima vizită din ultimii ani a delegaţiei parlamentare Grupul de Prietenie din Duma de Stat, la invitaţia grupului de prietenie cu Rusia din Parlamentul României. Sperăm că va fi un pas înainte modest, dar semnificativ pentru a relua dialogul politic pentru că vedem diferenţe enorme şi drastice între percepţia guvernului român, în sensul larg al cuvântului, de conducere politică, şi percepţia noastră, pentru că securitatea naţională a Rusiei nu poate fi considerată în afara contextului global de securitate. Sub nicio formă, în termeni practici, nu putem fi învinovăţiţi pentru că ne consolidăm potenţialul de apărare pe teritoriul nostru naţional”, a declarat Valeri Kuzmin.

Uniunea Europeană menţine sancţiunile economice impuse Rusiei ca urmare a anexării peninsulei ucrainene Crimeea, în 2014, acţiune pe care Vestul o consideră o preluare ilegală şi cu forţa de teritoriu. România a susţinut implementarea sancţiunilor.