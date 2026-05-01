Ambasadorul rus spune că această situație este „fără precendent” și o „lovitură semnificativă”, având în vedere prețurile la combustibil în Franța. „Nu au existat probleme din acest punct de vedere începând cu 2022”, a adăugat el, referindu-se la anul lansării invaziei ruse la scară largă din Ucraina.

Ambasadorul rus nu a oferit explicații pentru acuzațiile pe care le-a făcut prin intermediul presei loiale Kremlinului și nici nu a precizat dacă misiunea sa diplomatică ar avea vreo vină pentru blocarea cardurilor.

Potrivit The Moscow Times, instituții diplomatice ale statului rus s-au mi confruntat cu probleme financiare în ultimul timp. De exemplu, în februarie 2025, statul francez a bloca conturile Casei Ruse din Paris – un cuib de propagandă și dezinformare, și chiar și de recrutare pentru spionaj sub pretextul unor activități culturale. Ministerul francez de Finanțe a relaxat ulterior restricțiile, permițând doar plățile pentru „susținerea vieții”, dar numai prin intermediul unui angajat al băncii.

Începând cu 25 ianuarie 2026, Franța a interzis libera circulație a diplomaților ruși și a membrilor familiilor acestora pe teritoriul său, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni adoptat de UE. Acum, angajații ambasadei și rudele acestora sunt obligați să informeze Ministerul Afacerilor Externe de la Paris cu cel puțin 24 de ore înainte de orice călătorie în străinătate.

Pe 21 aprilie, ambasadorul Meșkov s-a plâns că Franța nu l-a invitat nici anul acesta la sărbătorirea Zilei Victoriei împotriva nazismului, care este aniversată pe 8 mai în Occident. De la lansarea invaziei ruse la scară largă din Ucraina, la 24 februarie 2022, Parisul nu mai invită Moscova la evenimentele dedicate aniversării sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

