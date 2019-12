De Dragoș Tănase,

„Pentru mine este un miracol că România şi poporul român au fost în stare să scape de regimul comunist acum 30 de ani. Nu am crezut că voi vedea asta în timpul vieţii mele. Evoluţia din ultimii 30 de ani este extraordinară, absolut extraordinară. Cred că ţara şi oamenii au realizat foarte multe lucruri. Mulţi nu înţeleg cât de devastator a fost comunismul în această ţară”, a afirmat noul ambasador al SUA la Bucureşti.

El a subliniat că, în drumul spre un sistem democratic, România a început de „sub nivelul zero”.

„Când regimul comunist a căzut şi a fost creată o democraţie, nu s-a început de la zero. Poporul român a început de sub nivelul zero, din cauza dezastrului produs de regimul comunist. Aşa că, să ajungă la realizările din prezent, din punctul meu de vedere, este un lucru minunat. Asta nu înseamnă că nu mai sunt multe de realizat”, a spus Zuckerman.

În opinia sa, „trebuie avută în vedere perspectiva evoluţiei extraordinare a poporului român”, care „trebuie luată în considerare înainte de lansarea oricărei critici”. „Dar, în acest context, regulile statului de drept trebuie să fie aplicate, iar Justiţia independentă trebuie să meargă mai departe”, a adăugat Zuckerman.

Potrivit acestuia, unul dintre aspectele importante pentru SUA este ca România să fie un partener economic „puternic” şi „independent”.

„O Românie puternică economic este cel mai bun partener pe care Statele Unite ale Americii îl pot avea. În consecinţă, va fi şi un aliat militar puternic, iar acesta este cursul pe care îl vom urma cu preşedintele Iohannis şi premierul Orban, astfel încât să fie abordate toate aspectele privind sectorul militar, pentru a proteja România şi interesele sale în Marea Neagră şi cele terestre”, a afirmat el.

Ambasadorul Zuckerman se va afla, vineri, la Timişoara, la un eveniment ce marchează 30 de ani de la Revoluţie, unde va fi prezentată o plachetă cu un mesaj din partea preşedintelui SUA, Donald Trump.

„Pentru mine, personal, este o zi importantă şi sunt recunoscător că am fost invitaţi să participăm. Ştiu că preşedintele Trump ştie acest lucru, apreciază poporul român care a făcut atâtea sacrificii şi a lăsat câteva cuvinte pe o plachetă ce va fi aşezată în Muzeul Comunismului, ce marchează căderea comunismului, în Timişoara. Astfel îşi exprimă respectul pentru oamenii ce şi-au pierdut vieţile pentru a da jos regimul comunist, în lupta pentru libertate”, a precizat Adrian Zuckerman.

Agerpres va difuza joi, la ora 11,00, interviul integral cu noul ambasador al SUA la Bucureşti.

Cine este Adrian Zuckerman, noul ambasador SUA la București

Adrian Zuckerman s-a născut la Bucureşti, iar familia sa a emigrat în Statele Unite când el avea 9 ani. Și-a început pe 14 decembrie mandatul de ambasador al Statelor Unite în România.

Este un avocat renumit în New York şi, înainte de numire, era partener în domeniul dreptului imobiliar la firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP.

A fost preşedintele unui comitet de evaluare a judecătorilor candidaţi pentru posturi la instanţa civilă din New York şi arbitru în Consiliul profesioniştilor din domeniul imobiliar al oraşului New York.

