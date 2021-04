Puii de urs erau înfometați și deshidratați și au fost găsiți de un bărbat lângă o casă din comuna Biertan, județul Sibiu. Fiind fără mamă, puii erau în pericol. Localnicul a contactat întâi Asociația „Prietenii Berzelor”, care a luat apoi legătura cu Asociația Milioane de Prieteni, care are sanctuarul urșilor din Zărnești, județul Brașov.

Motivul pentru care Garda de Mediu a amendat ONG-ul din Sibiu este că nu a avut documente oficiale de la instituție pentru a transporta urșii în Brașov, susține președinta Miruna Gritu, președinta Asociației „Prietenii Berzelor”. Aceasta spune că era o urgență și nu putea aștepta după hârtii de la o instituție publică, mai ales că puii au fost găiți după programul de lucru.

„Nu am anunțat oficial Garda de Mediu, așa cum era procedura, dar am anunțat neoficial câteva persoane din instituție pe care le cunosc. Era după programul instituției, era o urgență, nu puteam să așteptăm să facă ei hârtii”, a declarat Gritu pentru Libertatea.

Am ajuns acum să plătim o amendă pentru că am pus mai presus viața animalelor. Am fost amendați pentru că am salvat doi urși, nu pentru că am omorât doi urși.

Miruna Gritu, președinta Asociației „Prietenii Berzelor” din Sibiu: