Motivul este acela că bărbatul nu a achitat încă cele patru amenzi aplicate de poliția locală în urmă cu peste cinci ani, al căror cuantum, așa cum se întâmplă de regulă în astfel de cazuri, a crescut la fiecare la șase luni.

Protagonistul acestei povești, așa cum reiese dintr-o hotărâre aprobată marți de executivul municipal din Padova, este un cetățean nigerian în vârstă de 33 de ani, Sylvanus O.D., care locuiește în zona Colli Euganei.

În prezent, el este muncitor într-o firmă de inginerie mecanică, însă la momentul faptelor era livrator pentru una dintre companiile de livrare de mâncare la domiciliu.

Incidentele au avut loc în seara zilei de 13 septembrie 2020. Era duminică. Era pandemie de COVID-19. Deplasările erau permise doar din motive urgente, restaurantele funcționau exclusiv pentru livrări, iar Sylvanus, pe atunci în vârstă de 28 de ani, livra cina la o locuință din centrul istoric, deplasându-se cu o trotinetă electrică dotată cu scaun.

Chiar când se apropia de destinație, în zona Domului, a fost oprit de polițiștii locali pentru un control.

Potrivit Codului rutier, vehiculul este asimilat unui scuter, iar pentru conducerea acestuia sunt necesare permis de conducere, cască și asigurare. Însă tânărul nigerian, grăbit ca toți colegii săi, nu avea asupra sa nici măcar cartea de identitate.

În aceste condiții, agenții nu au avut altă opțiune decât să-i aplice patru amenzi consistente, câte una pentru fiecare încălcare. Lunile au trecut, ba chiar anii. Apoi, Sylvanus și-a schimbat locul de muncă.

Cu toate acestea, în pofida numeroaselor somații, el a continuat să nu achite nicio sancțiune. Astfel, prin acumularea succesivă a majorărilor, suma a ajuns la 28.890,40 euro.

Aceasta este situația din aceste săptămâni. În fața ultimei somații, fostul livrator contestă decizia în instanță, susținând mai întâi că faptele ar fi prescrise, iar apoi că nu dispune de resursele financiare necesare pentru a plăti: salariul său lunar este de aproximativ 1.500 de euro, însă, după ce achită ratele de 482 de euro pentru creditul ipotecar și 264 de euro pentru creditul auto, îi rămâne puțin peste jumătate din sumă. În plus, mai are și un copil minor de întreținut.

„Dincolo de cazul concret”, spune consilierul municipal pentru securitate din Padova, Diego Bonavina, „a nu plăti o amendă este echivalent cu a nu plăti taxele. Iar noi, ca administrație publică, suntem obligați să-i urmărim pe cei care încalcă legea”.

