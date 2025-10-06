Reguli diferite pentru unele zone

În zona A, care include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle, caloriferele pot funcționa doar șase ore pe zi, între 1 decembrie și 15 martie. Zona B, cuprinzând provincii precum Agrigento și Palermo, permite opt ore de încălzire zilnic, de la 1 decembrie la 31 martie.

În zona C, care include Napoli și Cagliari, încălzirea este permisă zece ore pe zi, între 15 noiembrie și 31 martie. Roma și Florența, situate în zona D, beneficiază de 12 ore de încălzire zilnic, de la 1 noiembrie la 15 aprilie.

Marea parte a nordului Italiei, inclusiv Milano și Torino, se află în zona E, unde caloriferele pot funcționa 14 ore pe zi, între 15 octombrie și 15 aprilie. Zona F, cea mai rece, nu are restricții de timp.

Temperaturi și amenzi

Temperatura în locuințe nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de 2 grade. În spațiile industriale sau comerciale, limita este de 17°C.

Nerespectarea acestor reguli atrage amenzi semnificative. Sancțiunile pot varia între 500 și 3.000 de euro. Autoritățile locale pot impune amenzi suplimentare de până la 800 de euro.

Sfaturi pentru economisirea energiei

ENEA oferă zece reguli pentru reducerea costurilor de încălzire:

Instalarea sistemelor de monitorizare și control

Întreținerea regulată a sistemului

Monitorizarea temperaturii din încăperi

Atenție la orele de funcționare

Umbrirea ferestrelor noaptea

Evitarea acoperirii caloriferelor

Limitarea timpului de aerisire

Inspecția locuinței

Instalarea robinetelor termostatice

Alegerea soluțiilor moderne de încălzire

Pentru un nivel optim de confort, specialiștii recomandă menținerea temperaturii în locuință, pe timpul zilei, între 20 și 22 de grade Celsius. Este intervalul ideal, care asigură o ambianță plăcută fără a fi nici prea cald, nici prea rece.

