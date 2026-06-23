Incendii în mai multe zone din Crimeea

Grupul de monitorizare Crimean Wind a transmis că imaginile din satelit arată incendii în mai multe puncte din Crimeea. Potrivit acestuia, la centrala termică din Kerci a izbucnit un incendiu, iar o coloană de fum s-a întins pe aproximativ 47 de kilometri. Primele informații arată că un rezervor ar fi fost lovit în timpul atacului.

Relatările nu au putut fi verificate independent, iar autoritățile instalate de Rusia în Crimeea au spus că penele de curent au fost provocate de „probleme tehnice” în rețeaua electrică. Potrivit AzerNews, aproape jumătate din peninsulă ar fi rămas fără energie electrică după atac.

În același timp, au fost raportate incendii și în apropierea localității Bagerove, unde sunt amplasate sisteme rusești de apărare antiaeriană S-300 și S-400, dar și în zona gării Iujnaia din Kerci. Un incendiu a fost semnalat și la terminalul petrolier Port Kavkaz, aflat pe teritoriul Rusiei, de cealaltă parte a Strâmtorii Kerci.

Podul Kerci, închis peste cinci ore

În urma atacurilor, circulația pe Podul Kerci, care leagă Rusia de Crimeea, a fost suspendată luni seară. Canalul oficial care oferă informații despre traficul pe pod a anunțat oprirea circulației la ora locală 23:24.

Traficul a fost reluat abia marți dimineață, la ora 5:10, astfel că podul a rămas închis mai bine de cinci ore și jumătate. Podul Kerci este una dintre cele mai importante rute folosite de Rusia pentru aprovizionarea peninsulei Crimeea.

Atacurile au loc la scurt timp după ce autoritățile instalate de Rusia în Crimeea și Sevastopol au suspendat temporar vânzarea de benzină și motorină către populație. Potrivit oficialilor ruși, combustibilul este distribuit în prezent doar serviciilor de urgență și instituțiilor statului, din cauza unor probleme logistice.

În ultimele săptămâni, Ucraina și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare, energetice și logistice din Crimeea ocupată. Ministerul ucrainean al Apărării a anunțat luni că forțele sale au lovit în ultimele zile mai multe obiective din peninsulă, inclusiv depozite de combustibil, sisteme de apărare antiaeriană și stații radar. Până în prezent, Kievul nu a revendicat oficial atacul din noaptea de 22 spre 23 iunie.

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