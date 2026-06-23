Forma indicatorului schimbă complet semnificația

Confuzia este de înțeles, deoarece, după obținerea permisului de conducere, puțini conducători auto mai studiază regulile de circulație sau semnificația indicatoarelor rutiere. Obiceiurile formate în timp și interpretările făcute în grabă duc adesea la repetarea unor greșeli fără ca șoferii să își dea seama.

Două indicatoare rutiere care la prima vedere par identice au, de fapt, semnificații complet diferite, iar numeroși șoferi nu cunosc această distincție. Sursa foto: racing.nl

Ambele indicatoare sunt albastre și au o săgeată albă, motiv pentru care mulți le consideră interschimbabile. Totuși, diferența esențială constă în forma lor: unul este pătrat, iar celălalt este rotund.

Indicatorul rotund obligă șoferul să urmeze direcția indicată

Indicatorul pătrat, albastru, cu o săgeată albă, semnifică „sens unic”. Acesta indică faptul că drumul respectiv poate fi circulat doar într-o singură direcție, iar accesul vehiculelor din sens opus este interzis. Șoferii care circulă în direcția permisă știu astfel că nu se pot întoarce și nu pot circula în sens invers. În zonele urbane aglomerate, acest indicator poate fi întâlnit de mai multe ori pe aceeași stradă.

La intrarea din partea interzisă a unei străzi cu sens unic este amplasat, de regulă, un alt indicator: cercul roșu cu bandă albă orizontală, care semnifică „acces interzis”.

Diferența dintre cele două indicatoare devine și mai importantă atunci când este vorba despre indicatorul rotund, albastru, cu săgeată albă. Acesta nu doar informează, ci impune o obligație clară: șoferul trebuie să urmeze exclusiv direcția indicată de săgeată, scrie racing.nl.

Cu alte cuvinte, dacă indicatorul este rotund, conducătorul auto nu are voie să schimbe direcția, să vireze sau să aleagă o altă rută, cu excepția celei indicate de semn. În schimb, indicatorul pătrat care semnalizează sensul unic nu interzice efectuarea virajelor la stânga sau la dreapta, dacă alte indicatoare sau marcaje rutiere nu prevăd restricții suplimentare.

Confuzia poate duce la amenzi

Această diferență aparent minoră poate avea consecințe importante în trafic.

Un șofer care interpretează greșit un indicator rotund și efectuează o manevră nepermisă riscă să încalce legislația rutieră și să primească amendă. În același timp, confundarea celor două semne poate provoca manevre inutile, ocoluri și situații care afectează fluența traficului.

Specialiștii recomandă conducătorilor auto să își actualizeze periodic cunoștințele privind regulile de circulație și semnificația indicatoarelor rutiere, pentru a evita astfel de erori.

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