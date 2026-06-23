Ce spune Anghel Damian despre „Cămătarii”, după ce a vorbit cu Sile și Nuțu: „O societate își creează propriii monștri”

După ce serialul-documentar a ajuns pe micile ecrane, dar și pe platforma de streaming a celor de la PRO TV, Anghel Damian a stat de vorbă cu Libertatea despre „Cămătarii”.

Întrebat ce ar schimba la „Cămătarii”, dacă ar putea să dea timpul înapoi, regizorul a dezvăluit că și-ar fi dorit să aibă mai mult timp de discuție cu toate persoanele implicate în povești.

„Cred că aș fi vrut mai mult timp. Pentru că pe măsură ce avansam, îmi dădeam seama că nu fac doar un documentar despre un clan. Fac un documentar despre felul în care s-a construit România ultimilor 35 de ani. Și atunci fiecare personaj nou, fiecare dosar, fiecare poveste deschidea alte zeci de uși. E un univers aproape imposibil de epuizat”, a spus Anghel Damian, în exclusivitate pentru Libertatea.

Celebrul regizor care a adus în trecut în fața publicului și seriale precum „Vlad”, „Clanul” și „Tătuțu”, a afirmat și că întâlnirile cu Sile Cămătaru și Nuțu Cămătaru l-au inspirat să realizeze și alte producții TV.

„Da, totul m-a inspirat foarte mult. Dar paradoxal, documentarul m-a făcut să înțeleg că realitatea bate orice ficțiune. Dacă ai scrie multe dintre poveștile pe care le-am auzit într-un serial de ficțiune, oamenii ar spune că sunt neverosimile. Și tocmai asta mi se pare fascinant. Cred că există potențial uriaș aici pentru ficțiune, dar nu în cheia glamourizată. Ci ca tragedie socială, aproape”, a adăugat Anghel Damian.

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L-am întrebat pe soțul lui Theo Rose și cum ar vrea să-l perceapă publicul, după ce a făcut mai multe seriale și documentare despre lumea interlopă, iar Anghel Damian a spus cum ar trebui să vadă lumea „Cămătarii”.

„Nu mă interesează foarte mult etichetele. Nu vreau să fiu «regizorul care face povești cu interlopi». Ce mă interesează este să înțeleg lumi. Și cred că orice poveste devine relevantă atunci când vorbește, de fapt, despre oameni și despre societate. «Cămătarii» nu e despre niște oameni care au făcut bani și au ajuns celebri. E despre un gol de autoritate, despre putere, despre frică, despre fascinația noastră pentru forță și despre felul în care o societate își creează propriii monștri”, a încheiat celebrul regizor interviul pentru Libertatea.

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