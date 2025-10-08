Automatul de lângă tutungerie

Bianca L. a primit o amendă usturătoare pentru parcare în timp ce încerca să cumpere țigări dintr-un automat. Incidentul a avut loc în iunie, în parcarea unui supermarket Penny din Vösendorf.

Femeia de 48 de ani s-a oprit pentru a cumpăra țigări dintr-un automat aflat lângă o tutungerie. Femeia a presupus că poate parca acolo în calitate de client al tutungeriei, chiar dacă era duminică și supermarketul era închis.

„Era prea cald și mașina dădea rateuri”

Bianca a întâmpinat dificultăți cu automatul de țigări, care părea să funcționeze defectuos din cauza căldurii.

Acesta i-a reținut banii fără a elibera pachetul de țigări dorit. Cu ajutorul unei trecătoare care i-a împrumutat o monedă, Bianca a reușit în cele din urmă să cumpere un pachet, deși nu marca dorită inițial.

În timp ce Bianca încerca să rezolve problema cu automatul, o cameră de supraveghere a companiei „Park & Control Austria” înregistra prezența mașinii sale în parcare.

În septembrie, femeia a primit o amendă de 94 de euro pentru „parcare neregulamentară”.

Compania de monitorizare a parcării a explicat că „la locația Laxenburgerstrasse 166 din Vösendorf, parcarea în afara orelor de program ale supermarketului nu este permisă. Această regulă este clar și vizibil afișată pe indicatoarele de la fața locului”.

„Chiar și angajații companiei de monitorizare mi-au spus că suma este o nerușinare”

Bianca crede că amenda e excesivă: „Aproape 100 de euro pentru 20 de minute de parcare! Este pur și simplu jaf! Chiar și angajații companiei de monitorizare mi-au spus că suma este o nerușinare. Dar nu m-au putut ajuta”.

Femeia s-a plâns și supermarketului Penny, dar a fost îndrumată să contacteze compania de monitorizare. Nici tutungeria, care plătește chirie pentru automat și parcare, nu a putut interveni.

