Ce pățești dacă depășești viteza cu 20, 30 sau 50 km/h în localitate?

Pentru cele trei praguri de viteză, care îi fac pe șoferi să ajungă în fața agenților de poliție sau le aduc plicul cu procesul-verbal acasă, există amenzi, dar și sancțiuni complementare:

  • Dacă depășești cu 20 km/h (ex: rulezi cu 70 km/h într-o zonă cu limită de 50 km/h): Intri în prima clasă de sancțiuni. Primești 2 sau 3 puncte de amendă (între 405 și 607,5 lei) și 2 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.
  • Dacă depășești cu 30 km/h (ex: rulezi cu 80 km/h): Intri în clasa a II-a de sancțiuni. Sancțiunea este de 4 sau 5 puncte de amendă (între 810 și 1.012,5 lei) și 3 puncte de penalizare. Nu se suspendă permisul.
  • Dacă depășești cu fix 50 km/h (ex: rulezi cu 100 km/h): Te afli la pragul critic dintre clasa a III-a și clasa a IV-a. Dacă aparatul radar înregistrează o viteză cuprinsă între 41 și 50 km/h peste limită, primești 9-20 puncte de amendă (între 1.822,5 și 4.050 lei) și 6 puncte de penalizare.

Dacă depășești limita cu mai mult de 50 km/h (chiar și cu un singur kilometru în plus, adică 51 km/h peste limită / 101 km/h în localitate), permisul de conducere se suspendă automat pentru o perioadă de 90 de zile, mai ales că polițiștii români folosesc acum sistemul e-SIGUR, care face aproape imposibilă contestarea în instanță a încălcărilor limitelor de viteză.

Tabel complet: Sancțiunile pentru viteză în 2026

Toate sancțiunile de mai jos se aplică în mod egal atât în localitate, cât și în afara ei, fiind raportate direct la limita legală a sectorului de drum respectiv.

Infografic sub forma unui tabel care arată amenzile pentru depășirea vitezei în funcție de viteză, clasa de sancțiuni, puncte-amendă și valoarea amenzii în lei, în iunie 2026

Cum poți plăti jumătate din amenda auto? Regula celor 15 zile

România menține o facilitate importantă pentru șoferii care își recunosc greșeala și vor să evite costurile uriașe. Regula celor 15 zile spune că orice șofer care primește o amendă de circulație poate achita jumătate din minimul amenzii legale în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal.

Astfel, dacă ai fost înregistrat de radar cu o depășire de viteză de 25 km/h, amenda prevăzută de lege este între 810 și 1.012,5 lei. Dacă alegi să o plătești în termenul legal de 15 zile, vei achita doar 405 lei (adică jumătate din minimul de 810 lei), indiferent de suma exactă trecută de polițist pe procesul-verbal.

Unde se plătesc amenzile rutiere?

Plata se poate face extrem de simplu și rapid, fără cozi:

  1. Online: Prin intermediul platformei oficiale Ghișeul.ro, disponibilă non-stop.
  2. Fizic: Direct la sediul Direcției de Taxe și Impozite Locale (SPIT/DGITL) de care aparții cu domiciliul.
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