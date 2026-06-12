Ce este sistemul e-Sigur și cum funcționează în vara anului 2026

Implementat etapizat, sistemul e-Sigur reprezintă o rețea extinsă de peste 700 de camere video și dispozitive inteligente capabile să recunoască automat numerele de înmatriculare (tehnologie ANPR) și să măsoare cu precizie viteza de deplasare.

Spre deosebire de vechile radare, noile echipamente fixe administrate în colaborare de CNAIR și Poliția Română nu necesită prezența unui echipaj la fața locului.

Procesarea imaginilor și generarea procesului-verbal se fac digital. Datele ajung într-un centru de analiză, unde un polițist rutier validează abaterea, iar amenda este trimisă automat prin poștă. Nu mai există avertismente verbale și nici posibilitatea de a contesta flagrantul pe loc.

Pe lângă controlul vitezei (sistemul detectează viteze cuprinse între 10 și 250 km/h, inclusiv pe timp de noapte), aceste camere colectează și analizează:

Sensul de deplasare și trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

Conducerea vehiculelor cu înmatricularea suspendată sau fără RCA/rovinietă.

Distanța de siguranță dintre autovehicule și comportamentul agresiv în trafic.

Harta celor mai periculoase drumuri: Unde sunt cele mai multe radare fixe

Densitatea sistemelor de monitorizare a fost calculată în funcție de riscul rutier și numărul istoric de accidente. Dacă plănuiești un drum spre litoral, spre munte sau ieșirea din țară în această vară, atenție sporită pe următoarele artere principale:

În plus, zonele urbane aglomerate și punctele negre din București (cum ar fi Splaiul Unirii sau Șoseaua Antiaeriană) sunt permanent supravegheate de dispozitive montate pe stâlpi sau trepiede speciale care bat la o distanță de peste un kilometru.

Cum afli dacă ai fost filmat și cum se plătește amenda

Procedura este una complet standardizată în 2026. În momentul în care ai trecut cu o viteză mai mare decât cea legală prin dreptul unei camere e-Sigur:

Sistemul realizează o fotografie de înaltă rezoluție și înregistrează clipul video cu momentul abaterii. Datele tehnice (ora exactă, viteza calulată, numărul mașinii) sunt verificate electronic. Procesul-verbal este emis și trimis la adresa de domiciliu a proprietarilor înregistrați în baza de date a înmatriculărilor.

Amenda poate fi achitată la jumătate din valoarea minimă în termenul legal de 15 zile de la data comunicării. Cea mai simplă metodă de plată rămâne platforma Ghiseul.ro, însă tranzacțiile se pot efectua și prin transfer bancar sau direct la unitățile de Trezorerie.

Pentru a evita surprizele neplăcute la întoarcerea din concediu, recomandarea fermă a jurnaliștilor auto este respectarea strictă a limitelor de viteză afișate și verificarea obligatorie, înainte de plecare, a valabilității rovinietei și a poliței RCA. Camerele inteligente nu iartă nicio eroare de neatenție.

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