Ce modificări vrea PSD la măsurile fiscale

În privința CASS-ului de 10% la pensii, social-democrații vor ca taxa să se aplice doar pentru pensiile de peste 4.000 de lei. „Se propune ca măsura referitoare la introducerea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii, pentru partea care depășește suma de 3.000 lei lunar să se aplice pentru o perioadă limitată în timp, respectiv asupra veniturilor aferente perioadei cuprinsă între 1 august 2025 și 31 decembrie 2026, având în vedere faptul că aceasta a fost instituită în contextul situației extraordinare generată de necesitatea corectării deficitului excesiv”, scrie în document.

Ei vor ca măsura să fie aplicabilă doar până în 2027: „Persoanele fizice care au calitatea de pensionari sunt exceptate de la plata contribuției sociale de sănătate pentru veniturile din pensii realizate începând cu data de 1 ianuarie 2027”.

Un nou amendament propune ca mamele aflate în concediu pentru îngrijirea copilului, cu venituri sub 3.000 de lei, să fie scutite de plata contribuției la sănătate.

De asemenea, social democrații au cerut ca mamele minore să primească o bursă lunară în valoare de 700 de lei, în anumite condiții: „Mamele minore reintegrate într-o unitate de învăţământ beneficiază de o bursă lunară în cuantum de 700 de lei, pe perioada desfăşurării activităţilor didactice, cu condiţia frecventării orelor de curs”.

Documentul cu toate măsurile propuse de PSD poate fi citit mai jos:

În privința celorlalte partide din coaliție, PNL nu va depune amendamente, pentru că premierul Ilie Bolojan este chiar președintele partidului și a stabilit că nu este cazul, iar USR a depus amendamente, au și fost discutate în coaliție de dimineață și au fost acceptate în mare parte, precum cele referitoare la jocuri de noroc și la sprijinul pentru mame minore, au declarat surse politice pentru Libertatea.

Deputații și senatorii se reunesc luni, 7 iulie, la ora 15.00, într-o ședință comună a Parlamentului, pentru că Guvernul condus de Ilie Bolojan își angajează răspunderea pe primul pachet de măsuri fiscale destinat reducerii deficitului bugetar.

Care sunt principalele măsuri fiscale pregătite de Guvern pentru 1 august

Contextul economic este foarte dificil. Pe 2 iulie, la finalul şedinţei de coaliție în care s-au decis măsurile fiscale, premierul Ilie Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată.

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român […] și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el într-o conferință de presă.

Apoi a anunțat pachetul fiscal pentru reducerea deficitului bugetar, pe care Guvernul își va asuma răspunderea și care va intra în vigoare la 1 august, cu câteva excepții.

Cea mai importantă măsură care îi va afecta pe români, în afara creșterii TVA, este cea referitoare la pensii. Mai precis, bătrânii care au o pensie lunară de peste 3.000 de lei vor plăti CASS.

Măsurile fiscale principale pregătite de Guvernul Bolojan:

România are acum trei cote de TVA: 5%, 11% și 19% și vor mai rămâne două: 11% și 21%. La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apă și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. Industria HoReCa va rămâne nivelul actual, dar numai până în octombrie. Dacă veniturile la buget nu vor crește, atunci cota HoReCa se va majora la 21%.

creșterea accizelor de 10% pentru băuturile alcoolice și combustibili, de la 1 august; la combustibili, adică la motorină, va funcționa o schemă de restituire parțială a acestei creșteri către companiile care asigură transportul în România

va crește și acciza pentru țigări, de la 1 august

pensionarii care au o pensie mai mare de 3.000 de lei pe lună vor plăti CASS, adică un procent de 10% din suma care trece peste această limită, de la 1 august

majorare a impozitului pe dividende de la 10% la 16%, de la 1 ianuarie 2026

profiturile băncilor vor fi taxate suplimentar în 2026

toate câștigurile din jocurile de noroc vor fi suprataxate în 2026

pensiile și salariile bugetarilor vor fi înghețate în 2026

tăierea burselor pentru studenți

Bolojan a adăugat că, dacă nu se iau acum aceste măsuri, România poate intra într-o recesiune brutală.

Înaintea asumării răspunderii fiscale din Parlament de la ora 15.00, va avea loc și o ultimă ședință de Guvern pentru că au fost modificate câteva măsuri, care însă nu vor afecta majoritatea românilor.

Astfel, de la 1 august, cei care au coasigurați – soț, soție sau părinți fără venituri – vor trebui să plătească 2.430 de lei pe an pentru fiecare persoană aflată în întreținere și vor completa o declarație la ANAF. În plus, cine vrea să cumpere locuințe cu TVA redus de 5% va fi obligat să achite un avans de 20% până luna viitoare. Totodată, impozitul pe câștigurile din jocuri de noroc va fi de 4% pentru sumele sub 10.000 de lei, nu de 3 la sută, cum era până acum.

Noile decizii vizează reducerea cheltuielilor bugetare, în condițiile în care România a avut anul trecut cel mai mare deficit bugetar dintre țările europene, adică 9,3% din PIB.