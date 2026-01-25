Amenzi de 28.000 de lei la Iași

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău a anunțat că a aplicat contravenții în valoare de 28.000 de lei pentru incidentele care au avut loc în municipiul Iași pe 24 ianuarie 2026.

Mai multe persoane au fost sancționate pentru că au forțat cordonul de jandarmi, au provocat scandal sau au adresat injurii. Forțele de ordine analizează în continuare imaginile surprinse la evenimente pentru a identifica și sancționa alte abateri.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal. Tot în aceeași zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, se arată într-un comunicat transmis de jandarmi duminică.

În ziua următoare, 25 ianuarie 2026, jandarmii au aplicat alte 14 amenzi contravenționale, însumând 27.000 de lei. Printre acestea, o persoană a primit două amenzi care totalizează 11.000 de lei: una de 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise, conform Legii nr. 60/1991, și o alta de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal, în baza Legii nr. 61/1991.

De asemenea, opt persoane au fost amendate în total cu 16.000 de lei. Una dintre acestea a fost sancționată cu 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente menite să tulbure adunarea publică, iar alte 11 amenzi, însumând 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice și injurii, conform Legii nr. 61/1991.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii și au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Amenzi de 10.000 de lei la Focșani

La Focșani, Inspectoratul Județean de Jandarmi Vrancea a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în urma nerespectării legislației în vigoare, a anunțat duminică instituția.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Focșani”, au precizat aceștia.

Din aceste sancțiuni, 8 persoane au primit amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru „instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la alte manifestări cu intenția de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice”.

O altă persoană a fost amendată cu 1.000 de lei pentru pătrunderea în zone interzise, conform articolelor din Legea nr. 61/1991.

„Jandarmii vrânceni continuă verificările pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au încălcat cadrul legal în vigoare”, se mai arată în comunicatul emis de instituție.

Proteste și huiduieli la manifestări

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent sâmbătă, 24 ianuarie 2026, atât la Iași, cât și la Focșani, pentru a marca cei 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. La sosirea în Piața Unirii din Iași, șeful statului a fost însă întâmpinat cu huiduieli de un grup de protestatari. Printre cei prezenți s-au numărat și membri ai formațiunilor politice AUR și SOS România.

Mai mulți participanți la eveniment s-au adunat în Piața Unirii cu mai bine de două ore și jumătate înainte de începerea oficială a festivităților, manifestările atrăgând atât susținători, cât și critici ai administrației actuale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Val de ninsori extreme în Japonia: orașe acoperite de zăpadă, transport afectat
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Viva.ro
Decizia luată de familia lui Felix Baumgartner la 6 luni de la moartea lui a înmărmurit pe toată lumea. Nimeni nu se aștepta vreodată la una ca asta, cu atât mai puțin Mihaela Rădulescu
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
Elle.ro
Mario Fresh și partenera lui, Miruna, au plecat într-o vacanță de vis în Bali. Cei doi s-au pozat în ipostaze romantice, iar fanii au reacționat imediat
gsp
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.RO
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
GSP.RO
Scene ireale la Australian Open. Jucătoarea l-a alungat pe antrenor din arenă: „Cum poți să-mi spui să fac asta?!”
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Pașcani în 2026, dublând practic DN 2, „drumul morții”, considerat cel mai periculos din țară
Știri România 22:19
Autostrada Moldovei A7 ajunge până la Pașcani în 2026, dublând practic DN 2, „drumul morții”, considerat cel mai periculos din țară
Zeci de mii de români și polonezi au plecat din Marea Britanie, împinși de prețuri mari și criminalitate: „Sfârșitul epocii instalatorului polonez”
Știri România 21:45
Zeci de mii de români și polonezi au plecat din Marea Britanie, împinși de prețuri mari și criminalitate: „Sfârșitul epocii instalatorului polonez”
Parteneri
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Adevarul.ro
Războinicii nopții. După operațiunea din Venezuela, forțele aeriene speciale ale SUA se pregătesc pentru un nou teatru de confruntare
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Fanatik.ro
Ce şanse mai are, de fapt, FCSB la play-off după 1-4 cu CFR Cluj! Toate calculele şi programul ultimelor etape
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
Elle.ro
Raluka a dezvăluit PRIMELE IMAGINI cu partenerul ei, un bărbat cu 20 de ani mai în vârstă ca ea. Cum l-a surprins în vacanța pe care au petrecut-o împreună
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare

Monden

Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Stiri Mondene 17:22
Cum l-a afectat faima pe Lucian Viziru în perioada în care juca în telenovele: „Mă lua panica”. Motivul pentru care s-a mutat în Germania
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Stiri Mondene 16:18
Ce face Cătălin Măruță în fiecare dimineață. Andra l-a dat de gol. „Vreau și eu să merg. Îmi place foarte mult”
Parteneri
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
TVMania.ro
Nu e doar „nepotul lui Ștefan Bănică”! Răzvan Bănică a intrat în Power Couple România alături de Sandra Izbașa, dar puțini știu cine este cu adevărat. Actor premiat, un drum neașteptat de la fotbal la teatru și o poveste construită departe de monden
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
ObservatorNews.ro
Ucigaşul lui Mario, păzit de scutieri în casa bunicilor. Localnicii ameninţă că îi dau foc: "Să plece!"
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
Wowbiz.ro
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Redactia.ro
S-a aflat totul acum. A venit autopsia lui Mario Berinde, tânărul care s-a stins în Timiș sub privirile nemiloase ale prietenilor săi. Cum s-a stins tânărul, de fapt
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!
KanalD.ro
Dan Bălan s-a stins din viață. Lumea muzicii românești este îndoliată!

Politic

Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Politică 22:45
Ministrul Apărării, Radu Miruță, crede că Ceaușescu a fost un patriot: „V-am spus argumentul pentru care se încadrează”
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Politică 24 ian.
Nicuşor Dan, huiduit şi aplaudat la Focşani: „La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi”. Şeful statului s-a prins în Hora Unirii
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Fanatik.ro
„Se va întoarce!”. Un apropiat al lui Dan Petrescu, ultimele vești despre starea medicală a antrenorului
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)
Spotmedia.ro
Paradisul ascuns de lângă Roma: o insulă aproape pustie, fără drumuri și fără semnal la telefon (Video)