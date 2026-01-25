Amenzi de 28.000 de lei la Iași

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” din Bacău a anunțat că a aplicat contravenții în valoare de 28.000 de lei pentru incidentele care au avut loc în municipiul Iași pe 24 ianuarie 2026.

Mai multe persoane au fost sancționate pentru că au forțat cordonul de jandarmi, au provocat scandal sau au adresat injurii. Forțele de ordine analizează în continuare imaginile surprinse la evenimente pentru a identifica și sancționa alte abateri.

„Astfel, în data de 24 ianuarie 2026, în timpul evenimentelor dedicate Unirii Principatelor Române, un bărbat din municipiul București, care făcea parte dintr-un grup organizat, a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal. Tot în aceeași zi, jandarmii au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală pe numele unui bărbat care a încălcat prevederile legale, fapta fiind încadrată la art. 372 din Codul Penal al României – portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase”, se arată într-un comunicat transmis de jandarmi duminică.

În ziua următoare, 25 ianuarie 2026, jandarmii au aplicat alte 14 amenzi contravenționale, însumând 27.000 de lei. Printre acestea, o persoană a primit două amenzi care totalizează 11.000 de lei: una de 10.000 de lei pentru organizarea și desfășurarea de adunări publice interzise, conform Legii nr. 60/1991, și o alta de 1.000 de lei pentru provocare și participare la scandal, în baza Legii nr. 61/1991.

De asemenea, opt persoane au fost amendate în total cu 16.000 de lei. Una dintre acestea a fost sancționată cu 5.000 de lei pentru inițierea de acțiuni violente menite să tulbure adunarea publică, iar alte 11 amenzi, însumând 11.000 de lei, au fost aplicate pentru tulburarea ordinii publice și injurii, conform Legii nr. 61/1991.

„Jandarmii continuă verificările pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Iași cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au exercitat presiuni asupra dispozitivului de ordine, au incitat la violență, au proferat injurii și au manifestat lipsă de respect față de simbolurile naționale, încălcând cadrul legal în vigoare”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei.

Amenzi de 10.000 de lei la Focșani

La Focșani, Inspectoratul Județean de Jandarmi Vrancea a aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în urma nerespectării legislației în vigoare, a anunțat duminică instituția.

„În urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii vrânceni au aplicat sancțiuni contravenționale în valoare totală de 10.000 de lei, în contextul manifestărilor prilejuite de Ziua Unirii Principatelor Române, desfășurate în municipiul Focșani”, au precizat aceștia.

Din aceste sancțiuni, 8 persoane au primit amenzi în valoare totală de 9.000 de lei pentru „instigarea prin orice mijloace, inițierea sau recurgerea la alte manifestări cu intenția de zădărnicire ori tulburare a adunărilor publice”.

O altă persoană a fost amendată cu 1.000 de lei pentru pătrunderea în zone interzise, conform articolelor din Legea nr. 61/1991.

„Jandarmii vrânceni continuă verificările pentru identificarea și sancționarea altor persoane care, pe timpul manifestărilor organizate în municipiul Focșani cu ocazia Zilei Unirii Principatelor Române, au încălcat cadrul legal în vigoare”, se mai arată în comunicatul emis de instituție.

Proteste și huiduieli la manifestări

Președintele României, Nicușor Dan, a fost prezent sâmbătă, 24 ianuarie 2026, atât la Iași, cât și la Focșani, pentru a marca cei 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. La sosirea în Piața Unirii din Iași, șeful statului a fost însă întâmpinat cu huiduieli de un grup de protestatari. Printre cei prezenți s-au numărat și membri ai formațiunilor politice AUR și SOS România.

Mai mulți participanți la eveniment s-au adunat în Piața Unirii cu mai bine de două ore și jumătate înainte de începerea oficială a festivităților, manifestările atrăgând atât susținători, cât și critici ai administrației actuale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE