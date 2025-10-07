Potrivit unui proiect de lege trimis spre consultare de ministrul educației, Christoph Wiederkehr (35 de ani, Neos), amenzile vor crește de la 110-440 de euro la 150-1.000 de euro.

Noile sancțiuni vor fi aliniate cu cele aplicate părinților care refuză să participe la discuțiile obligatorii privind perspectivele elevilor sau la programele de acompaniere în caz de suspendare. Pentru aceste situații, părinții pot primi amenzi între 150 și 1.000 de euro.

Procedura în caz de absenteism va rămâne neschimbată: „Ca și până acum, profesorii și consilierii școlari vor încerca mai întâi să contracareze situația prin avertismente și discuții. Doar dacă acest lucru nu funcționează sau absenteismul depășește trei zile, autoritatea administrativă districtuală trebuie să intervină”.

Creșterea semnificativă a amenzilor, de până la 1.000 de euro, reprezintă „o încercare a autorităților de a descuraja absenteismul și de a responsabiliza atât elevii, cât și părinții”.

Totuși, experții în Educație atrag atenția că sancțiunile financiare nu rezolvă cauzele profunde ale absenteismului și că ar trebui combinate cu măsuri de sprijin pentru elevii aflați în dificultate.

