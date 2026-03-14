Amenzi plătite pe loc prin cod QR

Proiectul propus de Ministerul Afacerilor Interne introduce și alte schimbări semnificative în Codul Rutier, precum sancționarea șoferilor care circulă pe benzile dedicate transportului în comun pe baza imaginilor surprinse de camerele montate pe autobuze și tramvaie, dar și introducerea conceptului de viteză medie pe anumite drumuri.

La opt ani după ce plata amenzilor direct la polițiști a fost interzisă prin lege, autoritățile vor să revină la această posibilitate, însă într-o formă modernă și digitalizată.

Potrivit propunerii, imediat după constatarea contravenției, polițistul va putea genera un cod QR. Șoferul îl va scana cu telefonul mobil și va fi direcționat către o platformă online unde va putea plăti amenda pe loc, cu cardul.

Nu va fi vorba despre plata în numerar către agentul de poliție, ci despre o metodă rapidă de achitare digitală a sancțiunii.

Amenzi pe baza imaginilor filmate în transportul public

O altă schimbare importantă vizează șoferii care folosesc ilegal benzile dedicate transportului în comun, mai ales în marile orașe, unde acestea sunt adesea blocate de autoturisme.

Autoritățile vor ca sancțiunile să poată fi aplicate și fără ca șoferul să fie oprit în trafic, pe baza imaginilor surprinse de camerele instalate pe autobuze sau tramvaie.

„Vom include abaterile sesizate cu ajutorul imaginilor surprinse de camerele instalate pe autovehiculele de transport persoane, strict în legătură cu faptele ce privesc circulația pe benzile respective”, a declarat chestorul Bogdan Despescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Introducerea vitezei medii

Proiectul de modificare a Codului Rutier prevede și introducerea conceptului de viteză medie, o metodă deja folosită în mai multe state europene.

Aceasta presupune calcularea vitezei unui vehicul pe un anumit segment de drum, între două puncte de monitorizare. Dacă viteza medie depășește limita legală, șoferul va putea fi sancționat.

Interdicții pentru șoferii cu permis categoria B1

Autoritățile propun și interzicerea accesului pe autostrăzi și drumuri expres pentru șoferii care dețin permis de conducere categoria B1.

Acum, legislația permite accesul pe drumurile rapide tuturor vehiculelor care pot depăși viteza de 50 km/h.

Istoricul amenzilor, disponibil online

În același timp, șoferii pot consulta deja online istoricul sancțiunilor primite. Platforma Ministerului de Interne permite verificarea amenzilor, dar și a punctelor de penalizare acumulate.

Atunci când un șofer ajunge la 15 puncte de penalizare, sistemul îl informează automat că dreptul de a conduce este suspendat și că trebuie să se prezinte la poliție pentru a preda permisul de conducere.

Proiectul de lege care include aceste modificări ar urma să intre în vigoare în perioada următoare.

