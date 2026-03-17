De la 40 de ore de muncă la „semi-pensionare”

Gigi Gonzalez, educatoare financiară și antreprenoare, avea până recent un program clasic de lucru de 40 de ore pe săptămână.

Viața ei arată complet diferit după ce s-a mutat din SUA în Spania. Femeia lucrează acum doar de luni până joi, între orele 14:00 și 18:00, iar vinerea este dedicată exclusiv vieții personale. Ea spune că este „semi-pensionată”.

„Vinerea este ziua mea de comisioane. Atunci merg la dentist. Atunci îmi duc câinele la tuns sau îmi fac unghiile”, spune ea.

Mutarea care i-a schimbat viața

Decizia de a se muta în Spania a venit după ani de planificare și economii. În 2025, ea și soțul ei au făcut pasul decisiv.

Costul mai scăzut al vieții a fost cheia transformării:

chiria a scăzut semnificativ, de la 3.700 de dolari în Chicago la 1.900 de euro în Valencia

asigurarea medicală este mai ieftină – de la 400 de dolari pe lună + alte plăți, la 200 de dolari pe lună cu totul inclus

cheltuielile zilnice sunt mai mici

Aceste schimbări i-au permis să reducă drastic timpul de muncă, fără să-și afecteze stilul de viață.

Cum a reușit să ajungă aici

Totul a început în 2019, când a realizat că regretă faptul că nu a trăit niciodată în străinătate. A început să economisească și să-și construiască propriul business, The First Gen Mentor.

Din iulie 2024 până în aprilie 2025, cuplul a economisit peste 20.000 de dolari pentru a se muta în străinătate.

„Nu mi s-a părut un sacrificiu; mi s-a părut că economisesc pentru un scop mai important, acela de a mă muta în străinătate”, spune Gonzalez, care este consilier financiar la Intuit.

În timp, a investit agresiv, ajungând să pună deoparte peste 220.000 de dolari pentru pensie.

„Asta înseamnă că am acum suficiente investiții încât nu mai trebuie să adaug bani și mă pot pensiona la vârsta tradițională de 65 de ani fără să mai adaug niciun dolar, doar lăsând dobânda compusă să-și facă magia”, explică ea.

Viață mai liniștită și fără stres financiar

Programul ei zilnic este acum mult mai echilibrat. Diminețile sunt dedicate relaxării, sportului și timpului personal, iar munca începe abia după-amiaza.

Un alt avantaj major este sistemul medical din Spania: „E chiar șocant. Nu mă gândesc de două ori înainte să merg la medic pentru ceva, pentru că nu există coplăți; este deja plătit.”

Chiar dacă viața este mai accesibilă, există și costuri suplimentare. Gestionarea unei afaceri în două țări implică cheltuieli mai mari, în special pentru consultanță fiscală.

Cu toate acestea, echilibrul general rămâne unul pozitiv, iar stilul de viață este mult mai relaxat.

Sfatul ei pentru cei care vor o schimbare

Gigi Gonzalez spune că mulți oameni visează la o viață în străinătate, dar renunță din cauza complexității procesului.

Recomandarea ei pentru cei care vor să se mute este să înțeleagă de ce își doresc schimbarea, să își organizeze finanțele și să își adapteze mentalitatea.

„Ai o singură viață. Trăiește-o cum trebuie.”, spune ea.

Povestea ei arată că „semi-pensionarea” nu înseamnă neapărat să nu mai muncești, ci să ajungi în punctul în care lucrezi cât vrei, nu cât trebuie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE