Numai 17% dintre americani susțin planul lui Donald Trump de a cumpăra Groenlanda

Sondajele arată că președintele SUA ignoră voința poporului. Doar 17% dintre cetățenii americani susțin ambițiile lui Trump în Groenlanda, potrivit Reuters.

Aproximativ 47% dintre respondenţi au dezaprobat eforturile SUA de a achiziţiona Groenlanda, în timp ce 35% au declarat că nu sunt siguri, în urma unui sondajul de două zile care s-a încheiat marţi.

Trump a afirmat că Groenlanda este vitală pentru securitatea SUA și că Washingtonul trebuie să o dețină pentru a împiedica Rusia sau China să ocupe în viitor acest teritoriu. Oficialii de la Casa Albă au discutat diverse planuri pentru a aduce Groenlanda sub controlul SUA, inclusiv utilizarea forței militare sau acordarea de plăți forfetare groenlandezilor, ca parte a eforturilor de a-i convinge să se separe de Danemarca.

Doar 4% dintre americani – inclusiv doar unul din zece republicani și aproape niciun democrat – au spus că ar fi o „idee bună” ca SUA să folosească forța militară pentru a prelua Groenlanda de la Danemarca. Aproximativ 71% au considerat că ar fi o idee proastă, inclusiv nouă din zece democrați și șase din zece republicani. Aproximativ unul din trei republicani a spus că nu este sigur dacă este o idee bună sau proastă.

Americanii, îngrijorați că eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda vor afecta alianța NATO

Danemarca a avertizat că utilizarea forței militare ar marca sfârșitul NATO, tratatul de apărare transatlantic care a constituit un element cheie al ordinii mondiale din 1949. Aproximativ 66% dintre respondenți, inclusiv 91% dintre democrați și 40% dintre republicani, au declarat că sunt îngrijorați că eforturile SUA de a achiziționa Groenlanda vor afecta alianța NATO și relațiile SUA cu aliații europeni.

De asemenea, aproximativ 10% dintre respondenți au fost de acord cu afirmația că SUA „ar trebui să folosească forța militară pentru a obține noi teritorii, precum Groenlanda și Canalul Panama”.

Sondajul a fost realizat cu puțin timp înainte de summitul Groenlandei dintre ministrul de externe Marco Rubio și vicepreședintele SUA JD Vance cu înalți diplomați de la Copenhaga și Nuuk. Întâlnirea a fost neconcludentă.

Cu toate acestea, doar câteva ore mai târziu, Trump a insistat: „Groenlanda este extrem de importantă pentru securitatea noastră națională!”. Potrivit președintelui american, Danemarca nu a putut proteja în mod adecvat insula de China și Rusia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE