Trump invocă securitatea globală și avertizează asupra amenințărilor Rusiei și Chinei

Potrivit CNN, Trump a făcut aceste afirmații într-o postare pe Truth Social, în care a reiterat importanța strategică a Groenlandei pentru sistemul de apărare antirachetă al Pentagonului, denumit „Domul de Aur”.

„NATO devine mult mai formidabilă și mai eficientă cu Groenlanda în mâinile STATELOR UNITE”, a scris liderul american. „Orice mai puțin de atât este inacceptabil.”. Trump a susținut că liderii NATO ar trebui să sprijine demersurile SUA pentru achiziționarea acestui teritoriu autonom al Danemarcei, avertizând asupra riscului ca Rusia sau China să încerce să preia controlul.

„NATO ar trebui să ne deschidă calea pentru a obține acest lucru. DACĂ NU O FACEM, RUSIA SAU CHINA O VA OFERI, IAR ASTA NU SE VA ÎNTÂMPLA! Din punct de vedere militar, fără vasta putere a Statelor Unite, pe care am construit-o în mare parte în timpul primului meu mandat și pe care o duc acum la un nivel nou și chiar mai înalt, NATO nu ar fi o forță eficientă sau un factor de descurajare – Nici pe departe! Ei știu asta, și la fel și eu”, a subliniat Trump în postare.

Groenlanda respinge categoric ideea de a deveni parte a SUA

Discuțiile pe tema Groenlandei survin înaintea unei întâlniri cheie programate miercuri, unde vicepreședintele JD Vance va găzdui o reuniune cu ministrul danez de externe, omologul său groenlandez și secretarul de stat Marco Rubio. Groenlanda este un teritoriu autonom, parte a Regatului Danemarcei.

Tensiunile au escaladat marți, când Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, a respins ferm ideea ca teritoriul să devină parte a SUA. În cadrul unei conferințe de presă la Copenhaga, Nielsen a declarat: „Groenlanda nu vrea să fie deținută de SUA. Groenlanda nu vrea să fie guvernată de SUA. Groenlanda nu va face parte din SUA. Noi alegem Groenlanda pe care o cunoaștem astăzi, care face parte din Regatul Danemarcei.”

În replică, Trump a răspuns tranșant: „Asta e problema lor. Nu sunt de acord cu el. Nu știu cine este. Nu știu nimic despre el, dar asta va fi o mare problemă pentru el.”

Groenlanda pare, la prima vedere, un colț înghețat al lumii, prea departe de marile conflicte ale planetei. Dar sub gheață se ascund baze militare, interese strategice uriașe și resurse care atrag priviri puternice de la Washington. Dacă Statele Unite ar decide vreodată să treacă de la declarații la forță, surprizele nu ar lipsi. Danemarca are un plan, un ordin vechi de peste 70 de ani și o unitate legendară care patrulează cu sănii trase de câini, dar nu se știe cât ar putea rezista în fața trupelor americane.

Potrivit sondajelor, 85% dintre groenlandezi se opun unei ocupații americane. Totuși, populația civilă nu ar putea opune o rezistență serioasă. Spre deosebire de statele baltice, nu există o obligație legală de a lupta împotriva unui invadator. În plus, terenul vast și lipsit de păduri face aproape imposibilă organizarea unei gherile.