Oamenii renunță din ce în ce mai mult la mașina personală

„România este una dintre țările pe care eu le acopăr, și în Europa Centrală și de Est, care a adoptat tehnologia extrem de rapid, lucru care ne-a ajutat pe noi, de-a lungul timpului, să scalăm produsele pe care le avem în aplicație. Un exemplu concret este faptul că România a fost prima țară din Europa Centrală și de Est în care noi am lansat produsul Uber Electric, produsul cu emisii reduse. Și multe altele, de altfel. Evoluția în următorii 5-10 ani o văd frumoasă și am foarte multă încredere. Vedem un trend în care oamenii încep să renunțe din ce în ce mai mult la mașina personală și să adopte servicii de transport la cerere. Acest lucru poate însemna atât serviciile de ride-sharing, cât și micro-mobilitatea, cât și transportul în comun. Treaba noastră principală, obiectivul nostru, este să ne asigurăm că oamenii pot face acest lucru prin intermediul tehnologiei, într-un mod cât se poate de facil, cât se poate de concret și cât se poate de eficient pentru ei, astfel încât să ajungă acolo unde au nevoie, atunci când au nevoie”, a declarat Ana-Maria Borlovan.

Uber, disponibil în 36 de orașe din România

De asemenea, managerul Uber pe Europa Centrală și de Est a vorbit și despre orașele în care Uber activează în România, dar și despre noile produse lansate în ultimii ani.

„Suntem prezenți în 36 de orașe și, de altfel, anul trecut, când celebram 10 ani de Uber și vorbeam despre asta, eram în 26 de orașe. Deja am adăugat 10 orașe noi, ca să ne dăm seama de cât de repede ne mișcăm. Portofoliul nostru de produse s-a diversificat foarte mult. Mulți oameni ne cunosc pentru produsul nostru de bază: Uber X, care a fost creat să te ducă din punctul A în punctul B. Însă, cu siguranță nu ne-am oprit acolo. Portofoliul de produse este foarte diversificat: avem Uber Black, Uber Confort, avem acest Uber Electric, avem Uber Pet pentru prietenii blănoși. Anul trecut am lansat deja Uber Curier, care este produsul care îi ajută pe oameni să transporte pachete din punctul A în punctul B, în interiorul orașelor. Am mai avut un mic pilot, care ajuta oamenii să transporte diverse lucruri, dar acum îl avem lansat oficial și vedem că acest produs crește. În 2024 am lansat Uber Teens, care vine în întâmpinarea familiilor pentru a se asigura că adolescenții își păstrează independența, dar părinții au vizibilitate asupra călătoriilor pe care le fac și se asigură că copiii sunt în siguranță. Acest lucru l-am văzut foarte apreciat. Am lansat, de altfel, produsul Uber Seniors cu o aplicație simplificată ca să adresăm această nevoie pentru oamenii mai în vârstă, care au nevoie de o aplicație simplificată, cu un scris mai mare, pentru a putea naviga cu ușurință drumul unde au nevoie să ajungă. Progresăm foarte mult, ne extindem și vom continua să facem asta”, a mai explicat Ana-Maria Borlovan.

Interviul integral poate fi urmărit în clipul video de la începutul articolului.

