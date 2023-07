„Constată legalitatea şi temeinicia măsurii preventive a controlului judiciar dispusă faţă de inculpata MORODAN ANA-MARIA, …. În baza art. 207 C.proc.pen., menţine măsura preventivă a controlului judiciar luată faţă de inculpată până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile”, se arată pe portalul instanțelor de judecată.

De asemenea, Ana Morodan va avea următoarele obligații: să se prezinte la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti când este chemată, să informeze de îndată Judecătoria Sectorului 1 cu privire la schimbarea locuinţei și să se prezinte la secţia de poliţie, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemată.

Judecătoria Sectorului 1 a precizat că dacă Ana Morodan nu respectă obligațiile stabilite, „măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive”.

„Contesa digitală” poate contesta decizia în 48 de ore.

Ana Morodan, trimisă în judecată

Ana Morodan, în vârstă de 38 de ani, a fost reținută pe 28 martie. Mai întâi, a fost acuzată că a produs un accident în trafic, după ce nu a oprit la semnalele polițiștilor. La câteva ore, Morodan a fost oprită din nou. În urma verificărilor, polițiștii rutieri au descoperit că femeia avea permisul suspendat în urma incidentelor de la prânz.

Oamenii legii i-au deschis dosar pentru trei infracțiuni: conducere cu permisul suspendat, consum de substanțe stupefiante interzise și refuzul recoltării de probe biologice.

Ana Morodan a negat că a condus băută sau sub influența drogurilor, susținând că greșeala ei a fost că a condus cu permisul suspendat. „Într-adevăr am făcut o greșeală și am condus fără carnet, lucru pe care nu vreau să-l transmit și să-l influențez asupra nimănui. Legat de droguri, nu am consumat și nu folosesc niciodată droguri. Am o rețetă de la medic care conține benzotamină și atât”, a declarat atunci Morodan.

Supranumită și „contesa digitală”, Ana Morodan a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului Judecătoriei Sector 1 pe 21 iulie, fiind acuzată de conducere cu permisul suspendat și consum de droguri. Substanța găsită în corpul influenceriței este Alprazolam, a precizat Parchetul Judecătoriei Sector 1 pe 21 iulie.

Ana Morodan este blogger, influencer și antreprenor. Are peste 470.000 de fani pe Instagram. Totodată, ea deține un magazin online, unde comercializează haine de la propriul brand.

