„Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice vinde prin licitație: autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010, benzina, putere 55 KW, 75 CP, capacitate cilindrică: 1390 cmc Data și locul vânzării: 02.09.2025, ora 12:00, Cluj-Napoca, str. Piaţa Avram Iancu, nr.19 Locația și perioada vizionării: sat Florești, str. Cetății nr. 2A, între 14.08.2025 și 02.09.2025 Prețul de pornire al licitației: 12.860 lei” se arată în anunț, potrivit stiridecluj.ro.
Glumele și ironiile au venit imediat pe net. Oamenii au criticat prețul ridicat pentru o mașină veche și uzată:
- „3000 de lei valorează cotețu!”
- „E o husă cu imagine de Logan ca să îi păcălească pe hoți. Sub husă e un Mercedes de colecție”
- „O fi BMW sub acoperire”
- „N-am văzut în anunț, dar bănuiesc că e cu tot cu șofer”.
- „Foarte bun evaluatorul! Sper să fie dat afară de la ANAF cât mai repede”
- „O să se facă licitația de 5 ori până o să se vândă cu 2.000 de lei. Evaluatorul trebuie să plece la căpșuni în Spania, nu e de el jobul ăsta”.
- „A fost taxi! Pomană!”
- „Dacă o mai țineți puțin o puteți vinde ca mașină de epocă și prețul ar fi de 10 ori mai mare”.
- „Asta trebuie să fie cel mai scump coteț de găini din România”
- „Până și la licitație fură statul român!”.
Licitația va avea loc pe 2 septembrie, în Cluj-Napoca, iar mașina poate fi vizionată în Florești, str. Cetății nr. 2A, până pe 2 septembrie.
