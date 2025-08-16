„Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Juridice vinde prin licitație: autoturism Dacia Logan, an fabricație 2010, benzina, putere 55 KW, 75 CP, capacitate cilindrică: 1390 cmc Data și locul vânzării: 02.09.2025, ora 12:00, Cluj-Napoca, str. Piaţa Avram Iancu, nr.19 Locația și perioada vizionării: sat Florești, str. Cetății nr. 2A, între 14.08.2025 și 02.09.2025 Prețul de pornire al licitației: 12.860 lei” se arată în anunț, potrivit stiridecluj.ro.

Glumele și ironiile au venit imediat pe net. Oamenii au criticat prețul ridicat pentru o mașină veche și uzată:

„3000 de lei valorează cotețu!”

„E o husă cu imagine de Logan ca să îi păcălească pe hoți. Sub husă e un Mercedes de colecție”

„O fi BMW sub acoperire”

„N-am văzut în anunț, dar bănuiesc că e cu tot cu șofer”.

„Foarte bun evaluatorul! Sper să fie dat afară de la ANAF cât mai repede”

„O să se facă licitația de 5 ori până o să se vândă cu 2.000 de lei. Evaluatorul trebuie să plece la căpșuni în Spania, nu e de el jobul ăsta”.

„A fost taxi! Pomană!”

„Dacă o mai țineți puțin o puteți vinde ca mașină de epocă și prețul ar fi de 10 ori mai mare”.

„Asta trebuie să fie cel mai scump coteț de găini din România”

„Până și la licitație fură statul român!”.

Licitația va avea loc pe 2 septembrie, în Cluj-Napoca, iar mașina poate fi vizionată în Florești, str. Cetății nr. 2A, până pe 2 septembrie.