Recuperarea creanțelor

ANAF a precizat, marți, că „au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA”.

Totodată, agenția afirmă că va avea „un rol activ” în menținerea valorii acțiunilor și în conservarea patrimoniului SC Roșia Montană Gold Corporation SA.

„În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunității și legalității acestor tranzacții”, au transmis reprezentanții ANAF.

Decizia Înaltei Curți

În data de 6 noiembrie, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a hotărât ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator pentru a garanta recuperarea creanțelor în litigiul cu statul român.

Decizia este definitivă și prevede că, în cazul în care compania nu achită suma de 46.779.769 de lei în termenul stabilit de lege, acțiunile sechestrate vor fi executate silit și vor intra în patrimoniul statului.

„În procesul dintre Statul Român prin Ministerul Finanțelor Publice și compania Gabriel Resources privind recuperarea cheltuielilor efectuate în arbitrajul internațional în sumă de 46.779.769 lei, Secția Contencios Administrativ și Fiscal a instanței supreme a dispus în mod definitiv ca acțiunile Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurator ca o garanție pentru recuperarea creanțelor”, au transmis reprezentanții ICCJ.

Cazul Roșia Montană

Luna martie 2024 a adus o victorie importantă pentru România în fața Gabriel Resources. Centrul Internațional de Reglementare a Disputelor privind Investițiile (ICSID) a decis în favoarea României în procesul legat de dosarul Roșia Montană.

Gabriel Resources solicitase despăgubiri de 6,7 miliarde de euro, însă România nu va plăti nicio sumă. Mai mult, statul român va recupera cheltuieli de judecată de circa 10 milioane de dolari.

În aprilie 2024, Gabriel Resources, acționarul majoritar al Roșia Montană Gold Corporation SA, a inițiat o acțiune legală împotriva Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Alba și împotriva ANAF. Compania contestă sechestrul aplicat acțiunilor RMGC, aflate în contul datoriei de aproximativ 10 milioane de dolari către statul român.

Această datorie reprezintă daunele acordate României în urma câștigării procesului internațional desfășurat la Washington.

ANAF subliniază că măsurile luate sunt conforme cu legislația, iar decizia ICCJ asigură protejarea intereselor financiare ale statului. Acțiunile Gabriel Resources vor fi transferate în patrimoniul statului dacă datoria nu este achitată în termen.

