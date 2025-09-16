Adrian Nicușor Nica a precizat că ANAF va lansa în curând o aplicație inspirată din modelul Greciei, prin care fiecare cetățean va putea verifica, direct de pe telefon, dacă un bon fiscal sau o notă de plată este înregistrată corect.

Întrebat după audierea din comisia de buget-finanțe ce face ANAF pentru combaterea micii evaziuni, Nica a amintit acțiunile antifraudă, inclusiv verificările la sălile de evenimente.

„Spun pe această cale că ANAF-ul nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor”, a declarat Adrian Nicușor Nica.

Acesta a explicat că ANAF-ul este interesat ca banii încasați de prestatori să fie declarați și fiscalizați, „pentru că tinerii muncesc și economisesc, cu sprijinul părinților, pentru a-și organiza nunțile, iar cei care prestează servicii trebuie să plătească impozitele aferente”.

În privința restaurantelor, șeful ANAF a spus că instituția a constatat practici frecvente prin care, în cazul plăților cash, clienții primesc doar o simplă notă de informare, nu un bon fiscal.

„Îi îndemn pe români să semnaleze aceste situații pe pagina ANAF. În curând, vom lansa aplicația prin care oricine va putea verifica bonul fiscal cu telefonul. Eu însumi am testat situația la o terasă, unde am primit doar o notă. Am fotografiat-o și am încărcat-o pe site-ul ANAF. Îi rog pe oameni să ceară bon fiscal și, atunci când primesc doar nota, să solicite explicit emiterea bonului”, a spus Adrian Nicușor Nica.

Referitor la sălile de nunți, el a subliniat că acestea sunt monitorizate prin sistemul e-Factura, dar fără descinderi la evenimente: „Nu vom strica nunți și nici botezuri”, a adăugat președintele ANAF.

