Anca Pandrea se confruntă cu probleme de sănătate. Partenera regretatului actor Iurie Darie e bolnavă de COVID-19 şi nu se simte deloc bine, fiind izolată în casă de câteva zile. „Am fost plecată cu taxiul la mai multe spitale, ca să-mi fac un set de analize. Pe drum cred că m-am îmbolnăvit, probabil că am luat virusul din aer”, a declarat pentru Click actrița.

În plus, ea a povestit că a căzut prin casă, chiar s-a și lovit. În lupta împotriva coronavirusului a avut un ajutor de nădejde, Gigi Becali a sunat-o și i-a făcut rost de medicamente. „Mi-a fost foarte rău, am căzut în casă, m-am lovit foarte rău şi sunt plină de vânătăi. Şi prietenii mei au avut probleme. Acum sunt acasă. M-a sunat Gigi Becali, ca să mă întrebe dacă am nevoie de ceva şi m-a ajutat cu medicamente”, a mai mărturisit actrița pentru aceeași sursă.

A leșinat pe stradă, în Brașov

La începutul lunii septembrie, actrița Anca Pandrea a trecut prin momente grele, după ce, în timpul unei vacanțe petrecute la Brașov, a leșinat în plină stradă. Soția regretatului Iurie Darie a fost internată în spital, unde a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos. Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira.

Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița pentru impact.ro.

