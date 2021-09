Anca Pandrea, internată în spital, după ce a leșinat pe stradă, în Brașov. Cum se simte actrița acum

„De obicei nu merg în vacanțe, prefer să rămân acasă, cu Iura al meu. Plus că este și situația care e cu pandemia. Am făcut o excepție, am plecat cu două prietene la Brașov, să mai schimb aerul. Am vizitat mai multe locuri, am fost la o biserică, totul a fost frumos.

Când ne-am întors de la lăcașul sfânt, unde ne-am rugat, am simțit brusc că nu mai pot articula niciun cuvânt. Pur și simplu nu mai puteam vorbi, nu mai puteam respira.

Anca Pandrea și Iurie Darie

Apoi am leșinat, mi s-a făcut rău. Stătusem câteva ore în soare, pentru că afară vremea era foarte frumoasă, nu știu exact ce s-a întâmplat. Am ajuns la spital, iar acolo m-au ținut cam șase ore cu perfuzii. Deși trebuia să mai stăm o zi, după externare am plecat spre București, pentru a fi supusă unor investigații medicale”, a mărturisit actrița pentru impact.ro.

„M-am ferit tot timpul, am urmat toate măsurile de igienă. În plus, am stat mai mult în casă, am evitat să mai merg cu mijloacele de transport în comun”, a adăugat aceasta.

