În urma a aproximativ 70 de audieri, deputatul Alexandre Portier și Alexis Corbière, cel care a întocmit raportul comisiei, au criticat ferm gestionarea celui mai vizitat muzeu din lume, afectat de furtul unor bijuterii care aparțineau coroanei Franței. „Jaful de la Luvru nu este un accident, ci reflectă deficiențe sistemice și o negare a riscurilor”, a spus Portier într-o conferință de presă, adăugând că „gestionarea Luvrului este în prezent defectuoasă”.

Corbière a subliniat aceeași idee: „Luvru pare să funcționeze ca un caz aparte, cu ceea ce aș numi o hiper-președinție”.

Pe fondul scandalului legat de jaf și alte disfuncționalități, președinta muzeului, Laurence des Cars, urmează să fie audiată miercuri de comisie. Portier a pus sub semnul întrebării menținerea sa în funcție, afirmând: „Foarte clar, există o listă de deficiențe care, în multe alte țări sau instituții, ar fi condus deja la o demisie de mult timp”.

Președintele comisiei a cerut Ministerului Culturii să își asume responsabilitatea și a criticat „deriva autorităților publice” în gestionarea muzeului. Ministrul Culturii, Rachida Dati, care se pregătește să candideze pentru primăria Parisului, va fi audiată luni după-amiază de comisie, au anunțat oficialii acesteia.

Comisia, formată la începutul lunii decembrie, își va prezenta concluziile la începutul lunii mai. Între timp, personalul Luvrului, aflat într-o mobilizare pentru condiții mai bune de muncă de la jumătatea lunii decembrie, și-a menținut preavizul de grevă, fără a decide însă o nouă acțiune. Direcția muzeului a confirmat joi că instituția a fost „parțial deschisă”, fără alte detalii, conform AFP.

