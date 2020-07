DSP nu a mers la familie, după ce mama de 53 de ani a murit de COVID, iar Andreea, 22 de ani, s-a îmbolnăvit și s-a stins în ziua când urma să celebreze absolvirea ASE

În ultimele 14 zile, România a ajuns pe primul loc la numărul de decese COVID-19 în Uniunea Europeană, cu 1,6 persoane moarte la 100.000 de locuitori. Fiecare om din această statistică îndoliată e o pierdere fără întoarcere.

Andreea Ioana Ciopleiaș, 22 ani, din orașul Rucăr, a decedat luni 27 iulie, la prânz, în secția ATI a Spitalului Județean de Urgență Pitești ca urmare a infecției cu COVID.

În urmă cu 9 zile, pe 18 iulie, în aceeași secție a aceluiași spital se stinsese mama ei, Elisabeta Ciopleiaș, 53 de ani, tot din cauza infecției cu COVID.

“Vă aștept cu drag!”

Pe 27 iulie, la ora 12.00, Andreea urma să fie prezentă la festivitatea de absolvire a Academiei de Studii Economice București, eveniment la care-și invitase deja familia și prietenii. “Vă aștept pe toți, să nu lipsiți!”, își amintesc rudele că i-a avertizat “Scumpi”.

Andreea a murit la 22 de ani, la 9 nouă zile după ce și mama ei a decedat tot din cauza COVID-19

Nu vrem să căutăm vinovați, nu ne ajută cu nimic. Vrem doar, pe cât posibil, să nu se mai întâmple așa ceva. Dacă prin povestea Andreei reușim să tragem un semnal de alarmă, să transmitem un mesaj prin care să ajutăm pe cineva, atunci Andreea a mai făcut o faptă bună. Dumitru Andrei, unchiul Andreei Ciopleiaș:

România a renunțat, în urma tăierilor de costuri care au urmat crizei economice din 2008, la 1.000 de posturi din Direcțiile de Sănătate Publică, o reducere de 20% din personal. La începutul pandemiei COVID, autoritățile s-au trezit cu un aparat epidemiologic depopulat, într-un deceniu de economii și nepăsare.

După o completare rapidă, presantă, începută la jumătatea lui martie, Ministerul Sănătății nu a mai făcut eforturi sistematice ca să pregătească personal din zona rezidenților sau a studenților de ani mari, oameni necesari pentru anchetele epidemiologice, una dintre cheile luptei cu pandemia.

DSP-urile au pierdut controlul cazurilor, chiar și când acestea apar în aceleași case.

Mama a fost dusă cu ambulanța

Firul vieților familiei Ciopleiaș a început să se destrame pe 15 iulie, ziua în care mama Andreei a fost internată și testată pozitiv.

Andreea a mers în ambulanță cu mama ei, iar acasă a fost în contact permanent cu tatăl ei.

Andreea, alături de tatăl și mama ei

“Din 15 și până pe 28 iulie nimeni nu a căutat familia pentru testare sau anchetă epidemiologică”, spune unchiul fetei, Dumitru Andrei.

Fata, trimisă acasă singură

Fata de 22 de ani a început să facă febră chiar în ziua în care mama ei a fost internată. În trei zile, mama ei, Elisabeta, a murit.

Luni, 20 iulie, amestecând durerea pierderii cu febra, Andreea a apelat la rându-i la ambulanță pentru a ajunge la spitalul din Pitești.

A fost băgată în cort în jurul orei 22, testată la miezul nopții și după aceea i s-a spus să plece acasă, deoarece rezultatul testului COVID-19 vine a doua zi, la ora 16.00. Mama ei murise de COVID cu două zile înainte.

“A fost nevoie să cheme niște prieteni să o ducă 80 km până acasă. Cât a stat în cort, nimeni nu s-a interesat de starea ei, având permanent febră, și nu a primit niciun fel de asistență medicală. A ajuns acasă după ora 3.00 noaptea”, relatează unchiul, completat de mesajele de WhatsApp trimise de fată către el.

Tratament prescris de medicul de familie

Marți, 21 iulie, pe când era acasă, Andreea a fost sunată de la spital. I s-a spus că e pozitivă și că trebuie să ia legătura cu medicul de familie și cu DSP-ul.

Mama ei de 53 de ani murise fulgerător, la trei zile de la spitalizare, cu o formă agresivă de coronavirus, iar singurul sfat al sistemului pentru fata infectată a fost să ia legătura cu medicul de familie.

A făcut ce i s-a spus și medicul de familie i-a prescris un tratament. În acele zile, a sosit unicul apel de la DSP către familia Ciopleiaș. Un telefon atroce, în confuzia lui involuntară.

Singurul apel primit de Andreea de la DSP a fost când au sunat-o să-i ceară telefonul mamei sale. “Mama a decedat, nu știați?!”, le-a răspuns Andreea. Unchiul Andreei Ciopleiaș:

A chemat ambulanța la 10, a venit la 17

După câteva zile, sâmbătă, studenta a început să aibă probleme cu respirația, iar în jurul orei 10.00 a sunat la 112 solicitând ajutor.

La patru ore de la primul apel la 112, Andreea încă nu primise nicio veste

“Am apelat mai mulți la 112 pentru că nu se întâmpla nimic”, spune Dumitru Andrei.

Ambulanța pe care a chemat-o la 10 dimineața a venit să o ia la 17.10. Încă de dimineață avea febră și nu mai putea respira.

Managerul spitalului de Pneumoftiziologie Câmpulung: “A venit la noi într-o stare destul de gravă”

A ajuns la Spitalul de Pneumoftiziologie din Câmpulung, spital dedicat COVID. Saturația de oxigen era 57%, a fost pusă într-un salon cu alte 5 paciente, i s-a dat un aparat cu oxigen.

În conversația de pe WhatsApp cu unchiul Daniel Andrei, fata a relatat că i-a crescut la 70% saturația de oxigen.

“M-am speriat rău rău”, le-a scris Andreea rudelor

“Știu cazul Andreei, nu am văzut-o ca pacientă, dar am fost tot timpul la curent cu starea fetei. A venit la noi într-o stare destul de gravă, am stabilizat-o și personal am intervenit pentru a o transfera cât mai repede la Spitalul Municipal din Câmpulung, pentru că acolo ar fi beneficiat de un tratament adecvat situației ei”, a declarat pentru Libertatea Ionela Duna, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie din Câmpulung.

“Când am aflat că a decedat luni nu ne-a venit să credem!”

Directoarea de la “Pneumo” a confirmat că a fost adusă la ei de ambulanță, care a preluat fata de acasă, din Rucăr.

Medicii de la noi au intervenit repede cu oxigen și cu medicație, când am transferat-o la Spitalul Municipal avea saturația de oxigen 91%. Ionela Duna, manager spital Câmpulung:

“Când am aflat că a decedat luni nu ne-a venit să credem! Avea o anemie destul de mare, dar nu era cunoscută cu afecțiuni cronice. Nimeni nu e perfect sănătos, toți avem unele sensibilități sau dezechilibre în organism, deoarece nu ne examinăm. Șocul pierderii mamei sigur a afectat-o fizic și psihic. Oricum, povestea Andreei este una tristă, care ne arată cât de parșiv este acest virus care are încă multe necunoscute”, a mai spus Ionela Duna.

Contactat telefonic, Nicolae Alexe, managerul Spitalul Municipal Câmpulung, a doua clinică unde a ajuns Andreea, a spus doar atât: “Vă rog să nu mă mai deranjați!”.

Spitalul de Urgență Pitești, al treilea

La Spitalul de Urgență Pitești, Andreea a ajuns de două ori, pe 20 iulie, când nu s-a simțit bine și a vrut să se testeze, fiind lăsată să plece acasă și când a fost adusă la ATI, pe 26 iulie.

Pe 27 a murit, la doar trei zile după ce ajunsese la primul spital, la fel ca mama ei.

A fost demarată o anchetă medicalo-administrativă. Cunoaștem povestea familiei, Andreea a ajuns într-o stare gravă, nu putem să furnizăm detalii din dosarul medical al pacientei, nu există nicio sesizare. Mihaela Cazacu, purtătoarea de cuvânt a spitalului din Pitești.

“În legătură cu faptul că a fost lăsată să plece acasă singură după ce a fost testată deși nu se simțea bine, avea febră, Mihaela Alexe a spus că “fata a plecat la cerere, avem o hârtie pe care a semnat-o”.

Mesajele fetei către unchi o arată că se pregătise de internare, cu pijama și lista nelipsită de intrare în spital.

Pe 20 iulie, Andreea era pregătită să fie internată

Sorina Hontaru, director DSP Argeș, tace

“Știm despre tragedia familiei Ciopleiaș, din Rucăr, dar vă rugăm să contactați Spitalul Județean Pitești, pentru că ei dețin mai multe informații”, a spus Andrei Irimia, purtător de cuvânt Prefectura Argeș.

Ziarul a trimis o solicitare către DSP Argeș. Directorul dr. Sorina Hontaru nu a răspuns la întrebările referitoare la ancheta epidemiologică efectuată în cazul familiei Ciopleiaș.

Povestea nu se oprește însă aici.

Suntem în stare stabilă

Ionel, tatăl, a chemat ambulanța, luni 27 iulie, pentru că nu se simțea bine. Nici lui nimeni nu i-a spus ce are de făcut, deși soția îi murise, iar fata era la reanimare la Pitești.

Bărbatul de 48 de ani a ajuns tot la Spitalul din Pitești, a intrat în același cort unde stătuse Andreea, și i s-a făcut și lui testul COVID.

30 de ore a durat până când i-a venit rezultatul. În aceste ore a aflat că Andreea s-a stins, la câteva zeci de metri de el.

După rezultatul pozitiv, Ionel Cristian Ciopleaș a fost transferat și internat marți la Spitalul din Leordeni.

În momentul închiderii acestei ediții a ziarului, starea lui era stabilă și, conform autorităților, și a sistemului nostru medical, asemenea.



