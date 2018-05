Un polițist de la Biroul Rutier Vaslui a amenințat o șoferiță cu închisoarea, într-un mesaj privat pe Facebook, printr-o exprimare vulgară, după ce a aflat ilegal, de la un coleg de-al său, că femeia este cercetată într-un dosar penal, deși conducătoarei auto nu i s-a spus că ar fi în neregulă în momentul în care a fost blocată în trafic de către un echipaj de poliție, în urmă cu mai bine de trei săptămâni. Tinerei de 21 de ani i s-a adus la cunoștință că are calitate de ”suspect” la o zi după ce fratele prietenului său, cu care se afla în mașină în momentul opririi de către polițiști, a depus plângere la Parchet împotriva unui alt agent al Biroului Rutier pentru ”tortură” și ”abuz în serviciu”. Conducerea Poliției Județene Vaslui, care crede că este o pură coincidență, a deschis o anchetă internă în acest caz.

Reclamațiile împotriva polițiștilor de la Biroul Rutier Vaslui curg pe bandă rulantă în ultima perioadă. După ce agentul Mihai Vizitiu a împușcat mortal în cap un șofer pe care îl oprise în trafic, iar un coleg de-al său este acuzat de ”tortură”, pentru că ar fi ”plimbat” un tânăr prin Vaslui legat de gât cu o curea, un alt polițist are o exprimare vulgară față de o șoferiță, după cum reiese dintr-un dialog de pe o rețea de socializare. Mai mult decât atât, agentul Lucian Resmeriță o amenință cu închisoare, după ce a aflat, ilegal, informații dintr-un dosar aflat în lucru la un coleg de-al său.

Polițistul a contactat-o pe șoferița de 21 de ani pe o rețea se socializare, în condițiile în care soția sa este colegă de serviciu cu tânăra conducătoare auto. Așa după cum reiese din dialog, pe care îl redăm integral, fără corectură pe text, între cei doi sau familiile acestora nu există vreo relație de prietenie, cu toate că agentul îi spune pe nume șoferiței.

”Resmeriță Lucian: Buna! Ai treaba azi?

A.M.: Bună ziua, da… am niste treaba cu mama astăzi… care nu se poate amâna din pacate pe alta zi… de ce?

Resmeriță Lucian: Pe la 13:00 as vrea sa vii pana la politie

A.M.: Ce s-a întâmplat?

Resmeriță Lucian: Tu ai fost in masina cu baiatul ala cu BMW’ul X5?

A.M.: Cand anume?

Resmeriță Lucian: Ati fost opriti acum ceva timp la spalatoria de pe varianta (la butelii acolo)

A.M.: Aa, da. A fost totul în regulă atunci…din cate știu

Resmeriță Lucian: Pai nu prea e bine. La 13:00 incearca să vii pana la politia mun. Vaslui

A.M.: Mă speriați..ce s-a întâmplat?

Resmeriță Lucian: Ce te-a mancat in fund andra sa te schimbi la volan?? Te-ai ales cu un dosar penal de o sa fii condamnata cu inchisoare! Sa vii la 13:00 la politie

A.M.: Doamne, de ce??? Nu inteleg despre ce este vorba. Am avut actele la mine, tot.. si au zis domnii politisti ca e totul în regula.. daca era ceva în neregula nu mi se spuneau de atunci?”



Întreaga poveste a șoferiței de 21 de ani începe în urmă cu mai bine de trei săptămâni, pe 15 aprilie. Tânăra susține că se afla în mașină cu prietenul său și circula pe strada Decebal din Vaslui când, la un moment dat, a observat că în spatele său se află o autospecială de poliție cu girofarul în funcțiune. Autoturismul a fost oprit, în scurt timp, în parcarea unei spălătorii auto de pe aceeași arteră din oraș.

La trei săptămâni de la data la care a fost oprită în trafic, șoferița este ”înștiințată” de către soțul colegei sale de serviciu, agentul Lucian Resmeriță, că trebuie să se prezinte la Poliție. A doua zi de la dialog, tânăra de 21 de ani s-a dus la Poliția Vaslui, unde i s-a adus la cunoștință că ”are calitatea de suspect”, fiind cercetată pentru comiterea infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul fără permis de conducere, faptă prevăzută și pedepsită de art.335, alin. 3” și ”favorizarea făptuitorului”.



În procesul-verbal ”de aducere la cunoștință a calității de suspect”, polițistul care desfășoară cercetări în dosar susține că tânăra ”a încredințat autoturismul, marca BMW X5, numitului M.V.C., pentru a fi condus pe drumurile publice, cu toate că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie, și aflându-se în autoturism pe bancheta din dreapta față, în momentul opririi de către echipajul de poliție, a făcut schimb de locuri cu conducătorul auto, astfel, a împiedicat tragerea la răspundere penală a numitului M.V.C.”.

După ce a aflat pentru ce este cercetată, la trei săptămâni de la momentul opririi în trafic, tinerei i s-a prezentat spre vizionare un filmuleț de pe un CD, cu o înregistrare a unei camere din parcarea spălătoriei auto, prin care polițiștii i-au arătat cum s-ar vedea în mașina BMW X5 că se face un schimb între conducătorul auto și persoana din dreapta sa.

Tânăra de 21 de ani acuză și modul în care s-au comportat polițiștii pe timpul audierilor.

”După ce am vizionat filmarea, a venit un domn care s-a răstit la mine că nu suntem buni de nimic pentru societate și comitem infracțiuni peste infracțiuni. Apoi a plecat, iar polițistul cu care am rămas m-a pus să semnez procesul verbal. I-am spus ceea ce s-a întâmplat, însă mi-a spus că-i vând gogoși. M-a amenințat cu închisoare de la 3 la 5 ani că am încredințat volanul unei alte persoane”, susține tânăra.