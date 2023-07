Medicul de gardă în seara incendiului de la Centrul Robănescu: S-a auzit o bubuitură puternică, s-au cutremurat pereţii

„În momentul în care s-a produs explozia respectivă eram de gardă şi deja sufeream de lipsa curentului de aproximativ o oră şi jumătate-două ore. Am văzut flama pentru că eram chiar în uşa de la recepţie, încercam să discut cu inginerul care fusese chemat să vină de acasă pentru a verifica starea aparatului pentru rezonanţă magnetică. Este important să funcţioneze curentul şi, constatând absenţa acestuia şi funcţionarea doar a generatorului, am solicitat prezenţa inginerului ca să verifice RMN-ul, temperatura, tot ce ţine de aspectele acestea”, a spus doctorița Andrada Mirea pentru sursa citată.

Și a continuat: „Eram chiar în uşă şi eu îi spuneam (n.red. – inginerului) că am sunat deja la Enel ca să îi anunţ şi pe ei, el sunase mai devreme şi aflase că e vorba de o fază care ar fi picat”.

Andrada Mirea, medic de gardă în seara incendiului de la Centrul Robănescu. Foto: news.ro

În acel moment, spune medicul care a fost de gardă, „s-a auzit o bubuitură puternică, s-au cutremurat cumva pereţii şi am ieşit instantaneu la exterior să ne uităm în direcţia de unde s-a auzit bubuitura”.

„Era vorba despre transformator, care este situat la noi în curte, în acel moment am luat telefonul să apelez 112, concomitent cu acest lucru am intrat în spital, am apăsat alarma şi m-am îndreptat către saloane”, a relatat Mirea.

Medicul a încercat şi a reuşit să menţină o atmosferă de calm, în contextul în care evacuarea urma să se facă în regim de urgenţă.

„Auzind alarma, asistentele au reacţionat, mamele, pacienţii care erau ambulanţi, dar şi mamele care aveau în grijă copilaşii non-ambulanţi, au scos capul care mai de care la uşă şi le-am comunicat: «Staţi calmi, nu se întâmplă nimic la clădirea noastră, de data asta nu e un exerciţiu, o să ieşim cu toţii afară, încolonaţi, nu vă stresaţi, nu e afectată clădirea, nu se întâmplă nimic, ieşim afară»”.

Am încercat să menţin o stare de calm, credeţi-mă că este foarte important acest aspect în momentul în care trebuie să eliberezi atâţia pacienţi pe trei căi de acces. Andrada Mirea, medic de gardă în seara incendiului de la Centrul Robănescu:

Ea a precizat că a apăsat butonul de alarmă pentru că și-a dat seama că trebuie să acționeze. „Nu cred sau nu-mi reamintesc să fi simţit ceva în acele momente, dar e firesc, când există descărcarea de adrenalină corpul ştie ce are de făcut, mintea merge pe exerciţiile făcute înainte, nu am avut timp să simt, a trebuit să acţionăm şi să acţionăm cu calm, ca să ne liniştim pe noi şi să-i liniştim şi pe copii, şi pe aparţinători”, a mai spus ea.

Un incendiu puternic s-a produs marți seară, 25 iulie, în curtea Centrului de recuperare neuropsihomotorie pentru copii Dr. Nicolae Robănescu din București, după ce un transformator a explodat. Nu au fost victime, iar cei 110 copii internați au fost evacuați și transferați la Spitalul Marie Curie.

