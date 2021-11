Puțini știu că Andreea Antonescu a avut mari probleme de sănătate în copilărie. Artista a fost diagnosticată cu un sindrom nefrotic mixt. Sindromul nefrotic este o tulburare a rinichilor care determină corpul să secrete prea multă proteină în urină. De obicei, afecțiunea este cauzată de deteriorarea clusterelor vaselor mici de sânge din rinichi care filtrează deșeurile și excesul de apă din sânge.

Invitată în emisiunea online „În Oglindă”, artista a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care s-a confruntat la vârsta de 2 ani. Andreea Antonescu a fost internată la Spitalul Fundeni, iar șansele sale de a trăi erau minime.

„Când am fost micuță am fost foarte bolnavă, am suferit de un sindrom nefrotic mixt, e pentru prima oară când eu dezbat acest subiect. A fost o infecție la ambii rinichi, am fost internată în Fundeni la vârsta de 2 ani, am fost internată timp de 6 luni de zile, am prins acolo două Crăciunuri. Șansele ca eu să trăiesc eu minime, acesta a fost și motivul pentru care medicii i-au recomandat tatălui meu să încerce să mai facă un copil pentru a nu o pierde și pe mama, pentru că ea mă iubea destul de tare”, a spus Andreea Antonescu în emisiune.

Andreea Antonescu a făcut citostatice

Situația era atât de gravă încât familia sa a decis să facă tot posibilul ca aceasta să fie transferată la un spital din străinătate. Medicii de la Fundeni nu-i mai dădeau șanse de supraviețuire Andreei Antonescu. După o lungă perioadă de citostatice, artista și-a revenit ca printr-o minune, iar problemele de sănătate au dispărut.

„Șansele mele de a supraviețuire erau minime, aveam acte făcute pentru a pleca în Belgia la tratamente, dar cu toate astea medicii de la Fundeni nu mi-au dat nici în altă țară șanse de supraviețuire (…) Făceam citostatice…”, a mai spus Andreea Antonescu.

