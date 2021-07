„România a dovedit că are capacitatea instituțională de a acționa rapid, în timp util și eficient pentru a limita răspândirea pandemiei. Sub conducerea puternică a președintelui țării și cu o echipă dedicată, cu angajament și responsabilitate, am reușit să construim încredere, să gestionăm anxietatea și să încurajăm un sentiment de profesionalism și orientare comunitară într-o perioadă extraordinar de dificilă”, spune tânărul oficial în interviul care a făcut coperta revistei.

„Acces echitabil la vaccinuri sigure și eficiente, la nivel global”, e titlul ales de publicație pentru prima pagină.

România s-a descurcat foarte bine, dovedindu-și capacitatea instituțională de gestionare a crizelor, solidaritatea comunității și, foarte important, devotamentul eroic al lucrătorilor din domeniul sănătății Andrei Baciu, pentru The Times of Africa:

Baciu a vorbit despre „barierele dezinformării și ezitarea profundă și înrădăcinată față de vaccinare”, dar autoritățile au depășit aceste probleme printr-o „campanie de vaccinare de succes comunicând intens și transparent despre procedurile de implementare a campaniei de vaccinare”.

Secretarul de stat din MS spune că această „campania de vaccinare a României este un exemplu direct de bune practici în regiune. Această poveste de succes este unul dintre cele mai bune impulsuri în sprijinul proiectului de sănătate al Uniunii Europene. România avansează bine în implementarea vaccinurilor și acest lucru se datorează și faptului că mecanismul comun de achiziții publice din UE oferă rezultate promițătoare”.

„La nivel global există o singură prioritate: accesul echitabil la vaccinuri sigure și eficiente. Trebuie să continuăm eforturile împreună pentru a nu lăsa pe nimeni în urmă, fără acces la vaccinuri. România acționează în solidaritate și unitate și ca atare, a donat deja peste 400.000 de doze de vaccin Republicii Moldova. Ca parte a Uniunii Europene, vom continua să susținem eforturile internaționale, donând sau revânzând vaccinuri altor țări și regiuni care au nevoie. Team Europe a anunțat deja că își propune să doneze cel puțin 100 de milioane de doze țărilor cu venituri mici și medii până la sfârșitul anului 2021”, a mai spus Baciu.

Baciu a scris despre interviul pe care l-a acordat și într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Publicație cu un tiraj de 10.000 de copii, The Times of Africa realizează în fiecare număr interviuri cu șefi de stat, ambasadori, miniștri ori consilieri.

