„A fost o zi normală, ca oricare alta. Mi-am efectuat serviciul după-amiază. Nu mă așteptam să se întâmple ceva în seara când să plec acasă. Am plecat de la secție, mă deplasam către casă. Pe drum am observat o persoană de sex masculin care era agresată de către altă persoană. Era normal să intervin”, a povestit tânărul polițist.

„La fața locului nu a fost timp de întrebări. A trebuit să acționăm cât mai rapid în interceptarea și încătușarea acestuia, după care a fost adus la sediul secției”, a adăugat el.

Polițistul a precizat că a contat faptul că a fost ferm și a acționat fără să stea pe gânduri, dar nu a fost prima oară când a făcut așa ceva. „Nu este prima dată. S-a mai întâmplat ceva ce m-a ajutat să intervină atât de prompt. S-a întâmplat cred că acum 2 ani, în aceleași circumstanțe. Mă îndreptam către muncă și am observat o persoană care alerga. Era urmărită de niște colegi de-ai mei. Am intervenit în imobilizarea acesteia”, a rememorat agentul.

El a transmis apoi un mesaj celor care sunt martori la astfel de incidente: „Orice persoană ar trebui să acționeze în același fel, deoarece dacă ar fi în ipostaza celui agresat, și-ar dori și ei să fie o persoană alături care să intervină”.

Amintim că un livrator originar din Bangladesh a fost lovit cu pumnul în față marți seară, 26 august, de un tânăr din București care l-a filmat. Asiaticul l-a întrebat ce are cu el, iar agresorul i-a răspuns: „Ești un invadator”. Agresorul a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber. Miercuri seară, 27 august, românul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Incidentul a avut loc la câteva zile după ce Dan Tanasă, deputat AUR și purtător de cuvânt al partidului condus de George Simion, a lansat un mesaj controversat. Într-o postare pe Facebook, Tanasă le-a cerut oamenilor să refuze comenzile dacă sunt livrate de un angajat străin, de exemplu din Asia sau Africa, pentru a nu mai „încuraja importul de muncitori necalificați”.

Și președintele Nicușor Dan a reacționat. Șeful statului a cerut autorităților să trateze cazul ca pe o crimă motivată de ură.

