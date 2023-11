Prima parte a interviului a fost publicată pe canalul de YouTube al jurnalistului britanic Piers Morgan, Uncensored, și a strâns, până acum, peste două milioane de vizualizări.

La începutul interviului, Tate a vorbit despre cele trei luni petrecute în detenție la începutul acestui an, și a ridiculizat acuzațiile grave care i se aduc, potrivit gsp.ro.

Pe 30 decembrie 2022, Andrew Tate și Tristan Tate au fost arestați preventiv pentru trafic de persoane și viol, acuzații formulate de DIICOT. Ulterior, pe 20 iunie 2023, cei doi frați, precum și complicele lor, au fost trimiși în judecată.

„Am stat 93 de zile într-o temniță din România, 5 luni am fost închis în casă, a fost o perioadă turbulentă. Nu știam motivul de rahat pe care îl vor folosi, dar l-am aflat în celulă. Timp de două săptămâni am stat închis fără să știu de ce. Am primit actele în română, puteam să citesc «trafic de persoane», dar pe cine? Când? Cum? Nimic nu avea sens.

Abia după aceea am primit traducerea și am văzut cât de ridicol e cazul. Ca să fie clar: sunt acuzat că am ajutat fete să facă vizualizări pe TikTok. Sunt acuzat că le-am învățat ce să posteze pe TikTok ca să ajungă virale, eu fiind atunci cel mai viral om de pe TikTok. Și de asta spun că am făcut trafic de persoane. E o nebunie!”, afirmă Tate.

„Toată lumea din închisoare și-a cerut scuze”

Întrebat de Piers Morgan cum a fost tratat în închisoarea din România, Andrew Tate a răspuns: „Toată lumea din închisoare și-a cerut scuze față de mine, toți angajații, toți polițiștii, toți cei care lucrau în închisoare, tuturor le-a părut foarte rău pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Mi-au spus foarte clar că e o mizerie ce mi se întâmplă. Atitudinea lor era una de regret: «Uite ce e, ai devenit prea mare, îmi pare rău, așa funcționează lucrurile…». Nimeni n-a avut nicio problemă cu mine, niciun prizonier n-a avut nicio problemă cu mine”, a afirmat Tate.

În continuare s-a plâns că autoritățile române i-au pus sechestru pe bunuri. După cum Libertatea a scris anterior, lista bunurilor confiscate cuprinde:

15 terenuri şi clădiri situate pe raza judeţelor Ilfov, Prahova şi Braşov

15 autoturisme de lux

14 ceasuri de lux

două lingouri şi o medalie

părţile sociale deţinute în cadrul a 4 societăţi comerciale

86.580 de lei, 52.650 de euro, 17.430 de dolari şi 10.370 de lire sterline şi suma de 21.080508 BTC, existentă în portofele de criptomonedă (aproximativ 384.904,789 USD)

obligarea inculpaților la plata unor cheltuieli judiciare avansate de stat în cuantum de 300.000 de lei.

„În ziua în care am fost arestat mi s-a confiscat tot. Mi-au înghețat toate conturile, mi-au luat toate bunurile. Nu mai am bani. Mi-au luat 15 mașini, 6 proprietăți, 20 de ceasuri cu diamante, lingouri de aur, bani, terenuri, conturi, milioane și milioane de dolari. Valoarea totală e de 16-17 milioane de dolari. Au luat tot, iar eu tot n-am acces la ele”, afirmă Tate.

Andrew Tate a negat vehement orice acuzație formulată împotriva sa, a răspuns cu ironii și teorii ale conspirației la întrebările jurnalistului englez. Continuă să-și susțină nevinovăția și afirmă că este o victimă a sistemului judiciar.

„Am ajuns la închisoare pentru că am vorbit împotriva puterii, pentru că am spus adevărul despre COVID-19, pentru că am spus adevărul despre războiul din Ucraina”, spune răspicat Tate.

„E atât de importantă opinia lui Andrew Tate încât el să fie băgat închisoare? Nu cred asta!”, îi răspunde Morgan.

În discursul său, Tate continuă să se compare cu un supererou și dă vina pe „Matrix” pentru toate acuzațiile grave care i se aduc.

„Dar ce este Matrixul ăsta?”, întreabă Morgan. „Sunt niște oameni cărora le pică studii din cer care spun exact ce vor ei să spună. Totul ca să inducă mizerii în mințile oamenilor”, răspunde Tate.

„Tu vrei să controlezi femeile, vrei să fie sclave”

În același interviu, Morgan îl confruntă pe Andrew Tate cu privire la derapajele și mesajele misogine pe care le publică pe Twitter.

„Nu cred că îți dai seama cum sună ce scrii pe Twitter. Ce scrii e cea mai clară definiție a misoginismului pe care am citit-o. Tu crezi toate astea? Iubita ta nu trebuie să muncească, trebuie să fie frumoasă pentru tine și ar putea fi «promovată» ca soție. Slujba ei e să fie iubita ta… Sunt sute de milioane de femei care muncesc în fiecare zi și sunt soții sau partenere bune. De ce ai încuraja o generație întreagă de bărbați tineri să asimileze astfel de idei?”, l-a întrebat jurnalistul britanic pe Andrew Tate.

„Crezi că o femeie care se mărită cu un miliardar vrea să lucreze la Starbucks? Sunt convins că soția lui Cristiano Ronaldo nu se roagă să lucreze la Ikea. Eu spun doar că o femeie care e lângă un bărbat de nivelul meu nu trebuie să lucreze”, își începe tirada Tate, notează gsp.ro.

Morgan îi replică ironic: „Nivelul tău? Cu tot respectul, dar spuneai că nu mai ai nimic”.

Tate își continuă discursul: „Eu sunt bărbat, viața mea înseamnă stres și durere. Eu merg la închisoare, eu sufăr, am dureri mari de cap. Fac toate astea ca să-i ofer totul unei femei, dar apoi eu trebuie s-o am pe ea. Treaba ei e să fie fericită, să zâmbească, să arate bine și să se simtă bine tot timpul. Dacă sunt misogin că spun că eu trec prin atâta durere ca să fim stabili financiari ca femeia la care țin să nu fie nevoită să muncească, atunci asta e, sunt o persoană rea. Femeile lucrează pentru că nu găsesc un bărbat care să aibă grijă de ele”.

„Sunt femei care, dacă te-ar auzi acum, ar începe să râdă de tine. Ar spune că ești ridicol. Lumea reală nu este asta de care vorbești. Tu ești șeful, treaba ei e să te facă fericit pe tine, să fie fit pentru tine, bla, bla, bla. E misoginism! Nu vreau ca băieții mei să își dorească soții care să le fie slugi”, îi răspunde Morgan.

„Cred că tu nu realizezi că ce spui e greșit. Se vede în ce postezi că vrei control asupra femeilor. Sclave, ca să spun mai clar!”, continuă jurnalistul britanic.

„Sclave cu genți Prada, da!”, răspunde sarcastic Tate.

Ce s-a întâmplat până azi

Primul termen important în procesul de trafic de persoane și viol, camera preliminară, a fost amânat cu trei săptămâni, pentru 5 decembrie 2023.

Ce se întâmplă în camera preliminară? În această fază, judecătorul verifică competența și legalitatea sesizării instanței, precum și legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de către organele de urmărire penală.

Infracțiunile pentru care sunt judecați:

constituire a unui grup infracțional organizat;

trafic de persoane în formă continuată (față de fiecare inculpat în parte au fost reținute astfel: patru acte materiale, trei acte materiale, şase acte materiale și, respectiv, cinci acte materiale raportat la numărul de persoane vătămate);

viol în formă continuată (două acte materiale);

acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice;

instigare la lovire sau alte violențe;

lovire sau alte violențe.

Frații Andrew și Tristan Tate au scăpat de interdicția de a părăsi Bucureștiul și județul Ilfov, la sfârșitul lunii septembrie, însă cererea de a pleca din România a fost respinsă de un judecător de la Tribunalul București.

Anterior, pe 4 august, fraţii Tate scăpaseră de arestul la domiciliu, fiind plasaţi sub control judiciar, cu mai multe interdicţii, printre care şi aceea de a depăşi limita teritorială a judeţului Ilfov şi a municipiului Bucureşti, decât cu încuviinţarea prealabilă a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată.

