În 2015, Andrew Tate a fost arestat pentru viol în Marea Britanie. Una dintre femeile care l-au acuzat a furnizat poliției mesajele pe care i le trimisese fostul sportiv. Între ele, un mesaj audio în care Tate spune: „Sunt o persoană rea, pentru că mi-a plăcut tot mai mult, în timp ce ţie nu-ţi plăcea? M-a excitat. De ce sunt eu așa? De ce?”. În alt mesaj, e direct: „Îmi place să te violez”.

Femeia, care a folosit pseudonimul Amelia, este una dintre cele trei victime care au depus plângeri la poliție, în Marea Britanie, pe numele lui Tate, acuzând abuzuri sexuale ori agresiuni fizice, scrie Vice.

Dintre celelalte două, una a acuzat că a fost violata, iar cea de-a treia, că a fost strangulată în mod repetat.

Ancheta a început în 2015, iar poliția din Bertfordshire a transmis cazul procurorilor după patru ani, în 2019. Procurorii n-au trimis cazul în instanță și le-au transmis celor trei femei care au depus plângerile pe numele lui Tate că nu există „nicio perspectivă realistă de condamnare”.

Amelia a povestit pentru Vice că a fost violată în noiembrie 2013, când a mers la apartamentul lui Tate. Acesta a apucat-o de gât și a început să o stranguleze. „A început să țipe la mine: Dă-ți pantalonii jos, târfă.”

„Tipul ăsta stătea literalmente întins acolo și a zis: Mă gândesc dacă ar trebui să te violez sau nu”, spune Amelia. Ea a povestit că Tate a strangulat-o și a violat-o după acel moment, numind-o proprietatea lui și întrebând „cui aparții?”.

Izbucnirea bruscă de violență din partea lui Tate, care era la acea vreme kickboxer profesionist, a făcut-o pe Amelia să se simtă neputincioasă să riposteze, a spus ea pentru sursa citată.

În 2014, la aproximativ șase luni de la viol, Amelia a depus o plângere la poliția din Bedfordshire. Un an mai târziu, a fost contactată de anchetatori, care i-au spus că cercetează plângeri din partea altor două femei împotriva lui Tate și au întrebat-o dacă ar fi de acord ca plângerea ei să fie inclusă în acea anchetă.

Amelia a dat o declarație video poliției la momentul respectiv și le-a predat telefonul, care conținea mesaje text şi vocale de la Tate. „Îmi place să te violez”, spunea Tate într-unul dintre mesaje. „Monștrii sunt monștri. Când sunt sub controlul meu, fac tot ce-mi place”.

„Nu ți-a plăcut că mă gândeam că pot să-ți fac ce vreau”, spune Tate într-un alt mesaj. „Asta este ceea ce este. Sunt cea mai deșteaptă persoană de pe planeta asta nenorocită”.

Într-un alt mesaj, el i-a spus Ameliei că „sunt unul dintre cei mai periculoși bărbați de pe planeta asta. Câteodată uiți cât de norocoasă ai fost să fii violată de mine”.

