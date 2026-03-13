Șeful AEP susține că există o problemă privind concediile medicale

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că între 2023 și februarie 2026 au fost înregistrate 1.130 de concedii medicale la instituția sa, cu scăderi semnificative în anii electorali.

Fenomenul ridică suspiciuni privind comportamentul angajaților, mai ales în contextul câștigurilor suplimentare din anii cu alegeri. Reamintim că începând din 2026, în Români nu se mai plătește prima zi a concediului medical. La acel moment, ministrul Rogobete a explicat că această măsură a fost luată tocmai pentru a proteja bugetul Sănătății, iar concediile medicale fictive au costat România 1,2 miliarde de lei.

„E o modă cu concediile medicale. Și spun că e o modă rea. (…) În anii electorali, oamenii nu se îmbolnăvesc, nici din structura centrală, nici din structura locală. De ce? Pentru că iau bani de la AEP și, în același timp, ca personal tehnic la Biroul Electoral. Deci iau de două ori venituri și atunci nu se îmbolnăvesc”, a declarat Țuțuianu, în timpul conferinței de presă de vineri.

Ce arată statisticile privind concediile medicale în rândul angajaților AEP

Potrivit acestuia, în 2023, un an fără activitate electorală, au fost raportate 570 de concedii medicale la AEP. În 2024, un an electoral, numărul acestora a scăzut la 307, iar în 2025, un alt an fără alegeri, au fost înregistrate doar 218 cazuri.

În mod particular, lunile cu activitate electorală intensă din 2024 – septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie – au prezentat o scădere drastică a numărului de concedii medicale.

„În luna septembrie 2024 am avut doar 24 de concedii medicale față de 65 într-o lună anterioară. În luna octombrie, oamenii au fost și mai sănătoși – 14, în noiembrie, și mai sănătoși – opt concedii medicale față de 65, iar în decembrie – 13”, a mai precizat șeful AEP.

Un angajat AEP era în concediu medical în Dubai și se plângea că nu este repatriat de stat

Adrian Țuțuianu a adus în discuție și un incident recent, în care un angajat al AEP a criticat statul român din Dubai pentru că nu l-a repatriat, deși se afla oficial în concediu medical.

„Un coleg, pentru care o să sesizez Comisia de Disciplină, a fost foarte prezent în aceste zile, criticând statul român din Dubai, că nu l-a repatriat. Știți ce nu știți dumneavoastră și unii l-ați promovat intens pe om.

Omul nostru a avut două săptămâni de concediu medical înainte de a pleca în Dubai. Și, după datele pe care le avem, cel puțin din postările de pe Facebook ale domniei sale când era în Dubai, era în concediu medical. Cam asta este atitudinea unora dintre angajații AEP”, a explicat șeful AEP.

Președintele AEP a anunțat că va lua măsuri împotriva comportamentelor abuzive ale angajaților instituției, subliniind importanța respectării normelor și a responsabilității în timpul exercitării funcțiilor publice.

