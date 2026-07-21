Laura Stifter: „Am avut un șoc. Mai erau trei minute și începea examenul, iar eu mă aflam în altă parte”

O eroare de localizare a aplicațiilor de ride-sharing i-a costat pe mai mulți profesori din București examenul de Titularizare. Fără vina lor, în dimineța concursului aceștia au ajuns la o adresă greșită.

„Centrul de examen unde ar fi trebuit să suțin proba scrisă se află în sectorul 4 al Bucureștiului, în incinta Liceului Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu”. Distanța de la mine de acasă până acolo este una mică, faci în jur de 10 minute cu mașina”, ne-a povestit Laura. „În dimineața examenului, pe la ora 07.30, am chemat un taxi printr-o aplicație ride-sharing. Am tastat numele liceului, iar aplicația mi-a dat adresa: centrul de examen se afla undeva pe strada Metrologiei”.

Toate bune și frumoase. Profesoara se urcă în taxi, iar șoferul pornește la drum. „Trebuia să ajung în 10 minute, deci aș fi avut timp berechet să intru în sala de examen și să aștept liniștită sosirea subiectelor. Nu-mi făceam nicio grijă”. Asta, până când, odată ajunsă la destinație, Laura a constatat că se afla în cu totul altă parte. „Am avut un șoc. Nu știam unde sunt. Mă aflam în fața unui liceu tehnologic unde părea că nu se întâmplă nimic. Totul în jur era pustiu”.

La acest liceu se susținuse Titularizarea însă acum câțiva ani. „Paznicul știa deja despre ce este vorba, căci înaintea mea mai veniseră și alți candidați. Omul mi-a spus că centrul de examen actual se află pe Bulevardul Metalurgiei și m-a sfătuit să mă grăbesc. Mi-a spus că nu știe cum de s-a făcut o astfel de confuzie, însă și alți profesori care au chemat mașini de taxi au pățit la fel ca mine: au fost direcționați la această adresă greșită”.

Cum au pierdut mai mulți profesori examenul de Titularizare 2026 din cauza unor aplicații de ride-sharing
Curtea interioară a Liceului Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” din bucurești. Foto: liceuladventist.ro/

„Șoferul, săracul, s-a panicat mai mult ca mine. Pentru a doua cursă nici nu mi-a mai cerut bani”

Era deja ora 07.57. Și, cum este imposibil să ajungi în trei minute, dimineața, în București, la oră de vârf, dintr-un loc în altul, fie ele și în același sector, Laura Stifter a întârziat la examen. „Vă imaginați ce s-a întâmplat: am ajuns la destinație, dar cu întârziere. Am încercat împreună cu șoferul să ne explicăm situația, însă nici acum nu-mi este foarte clar ce s-a întâmplat. Cert e că în aplicație centrul de examen – Liceul Teologic „Ștefan Demetrescu” – figura cu două adrese: și-n Mitrologiei, și-n Metalurgiei. Șoferul, săracul, era mai panicat ca mine, iar pentru a doua cursă nici nu mi-a mai cerut bani”.

Laura Stifter ne-a explicat că liceul tehnologic a fost acum câțiva ani centru de examen, dar acesta se schimbă de la un an la altul. „Aici să se fi produs eroarea…aplicația să nu fi fost actualizată…centrul de examen să nu fi declarat corect adresa actuală…mi-e greu să spun ce s-a întâmpalt. Cert e că, repet, nu a fost o situație singulară. Nu doar eu am întârziat, ci și alți profesori. Și din același motiv: o erore tehnică a unor aplicații. Sau..poate greșeala aparține chiar centrului de examen care nu și-a declarat corect adresa”.

Laura Stifter a ajuns la Titularizare cu 15 minute întârziere. „La ora 08.00 s-au închis porțile. Degeaba am încercat noi să explicăm situația. Nimeni nu ne-a băgat în seamă, nimeni din comisia de examen nu a venit să vorbească cu noi. Eram întârziați și cu asta basta. N-a contat motivul, ceea ce nu mi se pare corect”.

Cum au pierdut mai mulți profesori examenul de Titularizare 2026 din cauza unor aplicații de ride-sharing
Sediul Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Foto: ismb.ro

„Am sunat la Inspectoratul de sector, dar și la Inspectoratul școlar general. Nu mi-a răspuns nimeni la telefon!”

Profesoara a încercat să sune la secretariatul Inspectoratului școlar al sectorului patru, iar apoi la Inspectoratul general al Municipiului București. „Am sunat la secretariat, dar nu mi-a răspuns nimeni. În ziua examenului de Titularizare niciuna dintre instituțiile implicate direct în organizarea concursului nu răspunde la telefon! Este inacceptabil!”

Profesoara Laura Stifter speră ca acest incident să nu se mai repete vreodată, iar ministerul să implementeze proceduri pentru situații excepționale. „Voi face o sesizare la minister pentru adoptarea unor proceduri pentru cazuri speciale. Sunt situații care apar și care nu țin de noi, candidații. Pentru că nu vorbim aici despre o singură situație, a mea, ci despre un grup de oameni care au pățit toți același lucru. Ar fi trebui ca într-un astfel de caz să putem da examenul mai târziu și să primim subiecte de rezervă. Sau ar fi trebuit să fim primiți în sala de examen”.

„De acest concurs depinde viitorul unor oameni. Cum să-i tratezi așa?”

Sistemul însă este foarte rigid, regulile inflexibile, nu există excepții indiferent de situațiile apărute. „Dar gândiți-vă că un astfel de examen este foarte important pentru un profesor, ne-am pregătit luni de zile, poate nu am dormit nopți la rând ca să învățăm. De acest concurs depinde viitorul unor oameni. Nu poți să-i tratezi așa”.

Nu e ca și cum un profesor nu și-a dat interesul și a plecat mai târziu de acasă, mai spune Laura. Sau nu s-a trezit în dimineața examenului la timp. Sau a uitat să se prezinte la ora stabilită. „Aici nu este vina oamenilor. Vorbim, în schimb, despre un sistem care are nevoie de reglementări serioase”, consideră profesoara de Religie.

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