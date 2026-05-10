Paolo Michielotto lucra de peste 25 de ani pentru Metro și gestiona un portofoliu de clienți, în principal restauratori din centrul Veneției. Compania l-a acuzat că ar fi favorizat unii clienți, introducând produse în comenzi pentru a depăși pragul necesar obținerii transportului gratuit. Metro a identificat 14 episoade similare și a estimat prejudiciul total la 280 de euro.

Compania l-a acuzat că a favorizat unii clienți, introducând produse în comenzi pentru a depăși pragul necesar obținerii transportului gratuit. Mai exact, introducea în comenzi produse, precum cutii de creveți roșii, pentru a depăși pragul de 250 de euro care permitea obținerea transportului gratuit, evitând astfel un cost de aproximativ 20 de euro. Metro a identificat 14 episoade similare și a estimat prejudiciul total la 280 de euro. O sumă considerată suficientă pentru a se ajunge mai întâi la suspendare și apoi, pe 31 iulie 2024, la concedierea disciplinară. Zece zile mai târziu, pe 11 august, bărbatul și-a luat viața.

Sindicatul și apărarea au susținut că nu era sigur că acele comenzi contestate fuseseră introduse direct de Michielotto, deoarece clienții puteau folosi și platforma online. De asemenea, sistemul permitea comandarea unor produse indisponibile în depozit. Familia a continuat procesul, cerând despăgubiri pentru moștenitori.

În final, judecătorul a decis: concedierea nu a fost legitimă. După pronunțarea sentinței, reprezentanții sindicatelor au declarat că decizia restabilește imaginea unui lucrător onest și dedicat.

„Această decizie face dreptate corectitudinii sale, înaltului său simț al datoriei și onestității sale, pe care Metro le-a umilit printr-o concediere nedreaptă. Din păcate, Paolo nu se va putea bucura de acest rezultat. Și tocmai din acest motiv simțim datoria de a le mulțumi profund membrilor familiei sale, care cu forță, demnitate și determinare au dus mai departe o cauză dreaptă”, spun sindicaliștii.

„Munca nu poate fi considerată o marfă. Nu este acceptabil ca profitul să fie pus înaintea vieții oamenilor, a demnității și a integrității lor morale”, mai spun aceștia.

