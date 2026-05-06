Bărbatul era plătit să golească parcometrele

Procesul a început marți la tribunalul regional din Kempten. În fața judecătorilor, bărbatul a recunoscut acuzațiile și a spus că regretă ce a făcut. El și soția lui se află în arest preventiv din noiembrie 2025 și sunt judecați pentru furt comercial, infracțiune care poate fi pedepsită cu până la 10 ani de închisoare.

„Am dezamăgit mulți oameni. Regret profund acțiunile mele”, a declarat el. Soția lui a recunoscut, la rândul ei, acuzațiile.

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, era chiar angajatul care trebuia să colecteze banii din parcometrele din Kempten, oraș în sudul Germaniei. În loc ca toate monedele să ajungă la municipalitate, o parte din bani era luată de cuplu. Anchetatorii spun că banii erau depuși în conturi private și transformați apoi în vouchere de supermarket.

1,34 milioane de euro ar fi fost furate doar între 2020 și 2025

Procurorii susțin că, doar între 2020 și 2025, cuplul ar fi furat 1,34 milioane de euro, în 335 de cazuri separate. Bărbatul a explicat în instanță că totul a început cu sume mici luate din grămezile de monede. În timp, sumele au crescut.

„La un moment dat, a devenit de la sine, un cerc vicios”, le-a spus el judecătorilor, scrie Deutsche Welle.

Anchetatorii vorbesc și despre peste 500 de fapte mai vechi, care ar data din anul 2015. Dar acestea nu mai pot fi judecate, pentru că termenul de prescripție a expirat. Chiar și așa, autoritățile vor să confiște aproape 584.000 de euro care ar avea legătură cu acele fapte. Cu această sumă, totalul banilor pe care procurorii încearcă să îi recupereze ajunge la aproximativ 1,9 milioane de euro.

Cum a fost prins cuplul

Cazul a ieșit la iveală în noiembrie, după ce o bancă, ce a observat depuneri repetate de numerar, a alertat autoritățile și a raportat suspiciuni de spălare de bani. Au existat semne de întrebare și înainte. Unele lipsuri de bani fuseseră observate, iar o bancă locală întrebase de ce cei doi depuneau atât de des monede. Explicațiile date atunci de cuplu au fost acceptate.

În instanță a rămas neclar însă cum reușea bărbatul să aibă acces repetat la cheia cu care erau deschise casetele de bani ale parcometrelor. Nici cei din administrația locală nu au putut explica acest lucru.

Soția: „Am cheltuit tot”

Banii nu mai există, potrivit declarațiilor din instanță. Soția bărbatului a spus că cei doi au dus un stil de viață scump și au cheltuit toate sumele furate.

„Standardul nostru de viață era foarte ridicat. Am cheltuit tot”, a spus femeia, și se pare că cei doi ar fi avut o fermă de cai, mașini scumpe, genți, pantofi și haine de lux.

Mai mult, bărbatul a declarat că, după despărțirea de partenera lui, în august 2025, i-a dat acesteia o sumă de 15.000 de euro în monede.

După deschiderea anchetei, orașul Kempten a modificat sistemul de administrare a parcărilor. Încuietorile au fost schimbate, au fost introduse controale suplimentare, iar municipalitatea a apelat la un furnizor extern pentru acest serviciu.