Începând cu 1 octombrie, Polonia obligă marile lanțuri de magazine să colecteze garanții pentru ambalajele de băuturi de unică folosință.

Ca răspuns, acest lanț de supermarketuri, Kaufland, va vinde sticle de apă cu doar 1 ml peste limita prevăzută de lege.

Clienții trebuie acum să plătească aproximativ 0,12 euro pentru sticlele de plastic de până la trei litri și pentru dozele de metal de până la un litru, respectiv 0,23 euro pentru sticlele de sticlă reutilizabile de până la 1,5 litri. Taxa este rambursată la returnarea ambalajului.

Ministerul Fondurilor: Mișcarea Kaufland nu e genială, e o șmecherie anti-poloneză

Potrivit asociației poloneze de gestionare a deșeurilor IBK, noul sistem de garanție-returnare „se va traduce prin creșteri ale taxelor plătite de cetățeni” cu aproximativ 20–30%.

Pentru a ocoli legea, lanțul german Kaufland vinde acum apa minerală Ustronianka, un brand polonez de top, în sticle de 3,001 litri – adică puțin peste limita prevăzută de sistem.

Sticlele sunt marcate clar: „Această sticlă nu face obiectul sistemului de garanție”, astfel încât clienții nu plătesc nicio garanție la casă.

Adjunctul ministrului polonez al Fondurilor și politicii regionale, Jan Szyszko, a criticat mișcarea companiei germane.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Evitarea sistemului nu este vreo mișcare genială, ci doar o șmecherie anti-poloneză”, a scris oficialul într-o postare pe rețeaua X.

Wpływy z systemu kaucyjnego trafią do zwykłych ludzi oraz do polskich firm robiących zielone technologie. Nazwijmy rzeczy po imieniu: omijanie systemu to żadne eureka, tylko czyste antypolskie cwaniactwo. Wstyd też dla niemieckiego korpo @kauflandpolska, które w Polsce promuje… pic.twitter.com/BSDMgqYYAZ — Jan Szyszko (@szyszkoj) October 1, 2025

Reacții negative privind „povara” garanției

Gigantul global de consultanță Deloitte a estimat că, în 10 ani, costurile noului sistem vor ajunge la aproape 10,3 miliarde de euro.

Unii utilizatori de internet s-au plâns că noul sistem este o povară pentru gospodării, din cauza necesității de a depozita deșeurile în interior.

„Vom ține aceste gunoaie în dulapuri, cămări și șoproane, transformând casele și apartamentele noastre în adevărate gropi de gunoi!”, a scris un utilizator pe rețeaua X.

Susținătorii SGR: obiectivele ecologice aduc sprijin

Totuși, susținătorii spun că Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) este un pas necesar spre o mai bună reciclare.

Partidul de stânga Lewica, aflat în actuala coaliție de guvernare din Polonia, a declarat că sistemul „garantează mai puține deșeuri municipale, mai puține gunoaie în păduri și parcuri”.

♻️ Rusza system kaucyjny! System kaucyjny to standard cywilizacyjny w wielu krajach – u naszych zachodnich sąsiadów działa już od ponad 20 lat. 🌎 Gwarantuje mniej odpadów komunalnych, mniej śmieci w lasach i parkach. 💰 Dlaczego? Bo opakowanie wreszcie będzie miało realną… pic.twitter.com/r2d7sSeIZV — Lewica (@__Lewica) October 1, 2025

„În prezent, doar aproximativ 50% din ambalajele de băuturi din Polonia sunt reciclate. Prin sistemul de garanție putem ajunge la 90%! Este un mare pas către o Polonie prietenoasă cu mediul. Mulțumită Lewica!”, se mai arată în mesajul transmis de partid pe rețeaua X.

Sistemul de garanție-returnare (SGR) din Polonia a fost adoptat de parlament în timpul guvernării partidului conservator Lege și Justiție (PiS), în 2023.

Sistemul SGR în România

Sistemul Garanție-Returnare (SGR) din România a fost lansat oficial pe 30 noiembrie 2023, marcând o etapă importantă în colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi.

Sistemul, administrat de RetuRO, implică plata unei garanții de 50 de bani (0,5 lei) pentru ambalajele primare nereutilizabile (sticlă, plastic, metal), garanție care se recuperează la returnarea ambalajului în punctele de colectare.

Sistemul SGR vizează ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic (PET) și metal. Volumele acceptate sunt între 0,1 litri și 3 litri, inclusiv.

Recomandări Fenomenul căsătoriilor târzii în România: „Este un fel de mecanism de apărare”

În vara acestui an, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că autoritățile vizează extinderea Sistemului SGR Garanţie-Returnare la alte tipuri de ambalaje, cum ar fi borcane sau cartoane de lapte.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE