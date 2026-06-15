Ce făcea tânăra înainte de începerea programului

Angajata lucra într-un serviciu de logistică iar programul ei începea la ora 7.30. Femeia, responsabilă cu verificarea planurilor de transport și a traseelor, documente care erau pregătite cu o zi înainte, ajungea des mult mai devreme, uneori chiar de la 6.45.

Angajatorul a susținut că nu exista nicio sarcină care trebuia făcută înainte de începerea programului. Cu alte cuvinte, compania nu îi ceruse să lucreze mai devreme și nici nu îi aprobase acest lucru.

La început, compania i-a cerut angajatei să nu se mai prezinte la muncă înainte de ora stabilită dar, pentru că situația a continuat, tânăra a primit și un avertisment scris. Nici după acest avertisment nu și-a schimbat comportamentul și, în cele din urmă, angajatorul a decis să o concedieze cu efect imediat.

Femeia voia să își facă treaba mai bine, avocații au văzut un caz clasic de fraudă

Tânăra a contestat concedierea și le-a spus judecătorilor că a procedat așa din conștiinciozitate profesională. Ea a încercat să arate că nu a vrut să încalce regulile companiei, ci să își facă treaba cât mai bine.

Instanța nu a acceptat însă această explicație. Judecătorii au considerat că angajata a intrat în spațiul firmei „fără o sarcină atribuită”, că a perturbat „organizarea internă” a companiei și, mai grav, a ignorat de mai multe ori avertismentele primite de la angajator. Tribunalul a decis astfel că atitudinea angajatei a însemnat nesupunere, lipsă de loialitate și abuz de încredere, iar concedierea cu efect imediat a fost confirmată. Avocații au explicat că pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără muncă reală, poate fi considerată un caz clasic de fraudă privind timpul de lucru.

Cazul nu înseamnă că orice angajat care ajunge mai devreme la serviciu poate fi concediat, Simplul fapt că cineva ajunge mai devreme la serviciu nu este, în mod normal, o abatere. Dacă angajatul așteaptă în sala de pauză sau se pregătește fără să ponteze și fără să lucreze, nu ar trebui să fie o problemă. Situația se schimbă dacă angajatul își înregistrează timpul de lucru mai devreme sau pontează fără să muncească efectiv. Atunci, angajatorul poate considera că există un abuz de încredere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
Viva.ro
Nici 30 de ore n-au trecut de când Nicușor Dan l-a desemnat premier pe Adrian Veștea că a și apărut știrea zilei! Ce s-a întâmplat în urmă cu puțin timp și cine l-a atacat dur, dar foarte dur pe Veștea
S-a aflat! Ea este femeia din spatele noului premier desemnat, Adrian Veștea și ce avere uriașă dețin cei doi. Secretul de familie care a ieșit la iveală abia acum!
Unica.ro
S-a aflat! Ea este femeia din spatele noului premier desemnat, Adrian Veștea și ce avere uriașă dețin cei doi. Secretul de familie care a ieșit la iveală abia acum!
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
Elle.ro
Cât costă rochia purtată de Elena Hagi la petrecerea organizată pentru tăierea moțului fiului ei. Soția lui Ianis Hagi a impresionat cu ținuta ei elegantă și deloc ieftină
gsp
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
GSP.RO
VIDEO Motivul pentru care fanii Japoniei strâng gunoaiele după fiecare meci de la Campionatul Mondial
Ce am vazut la cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
GSP.RO
Ce am vazut la cea mai veche paradă LGBTQ+ din lume: fără o Şoşoacă americană, dar cu oameni cai şi oameni televizoare, precum şi fani cu tricoul lui Messi
Parteneri
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
Libertateapentrufemei.ro
Ilie Bolojan, cea mai dură reacție! A tăcut cât a tăcut, dar azi s-a umplut paharul! Ce a spus despre Nicușor Dan este fără precedent! Cine e, de fapt, noul premier Adrian Veștea
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
Avantaje.ro
GATA! A rupt tăcerea! Anunțul ei e foc! O mare bombă absolut picantă a lovit România! 👩‍❤️‍👨Anunț-fulger de la Denise Rifai despre Dan Bittman! După luni de zile de întrebări, șușoteli și zvonuri fierbinți, Denise RIfai a zis cu gura ei c..
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă
Tvmania.ro
72 de poze incendiare! Cele mai sexy apariții ale vedetelor la plajă

Eugen Tomac, premier desemnat

8 membri PNL și-au confirmat susținerea pentru Adrian Veștea în primele 24 de ore, în ciuda tensiunilor din partid
Politică 06:30
8 membri PNL și-au confirmat susținerea pentru Adrian Veștea în primele 24 de ore, în ciuda tensiunilor din partid
Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Politică 14 iun.
Traian Băsescu îl apără pe Nicușor Dan și atacă partidele, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier: „V-ați bătut joc în timpul consultărilor”
Parteneri
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Adevarul.ro
Băsescu apără decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Veștea premier, dar îi reproșează o greșeală. Ce îi transmite lui Bolojan
Cine este Union Saint Gilloise, viitoarea echipă a lui Darius Olaru. „Renașterea” celui de-al treilea cel mai titrat club din Belgia
Fanatik.ro
Cine este Union Saint Gilloise, viitoarea echipă a lui Darius Olaru. „Renașterea” celui de-al treilea cel mai titrat club din Belgia
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț neșateptat despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă: „Mă emoționez…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!
Viva.ro
Abia acum s-a aflat adevărul de culise despre soția lui Eugen Tomac. Detaliul complet străin publicului!

Monden

Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Stiri Mondene 09:30
Înregistrarea de ecran cu Nicușor Dan pe care Mihai Morar a postat-o pe internet. Ce decizie a luat prezentatorul
Dovada că Andreea Popescu ar face orice să-i atragă atenția lui Dan Alexa. Imagini surprinse în două cluburi din București, după un șir de apeluri și discuții tensionate
Stiri Mondene 09:04
Dovada că Andreea Popescu ar face orice să-i atragă atenția lui Dan Alexa. Imagini surprinse în două cluburi din București, după un șir de apeluri și discuții tensionate
Parteneri
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
TVMania.ro
Cristi Chivu în Mykonos, după un sezon de foc la Inter Milano — cu un cuplu surpriză din showbiz-ul românesc. Cine i-a însoțit pe „insula milionarilor"
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Libertateapentrufemei.ro
SCANDAL monstru, acuzații grave! Te trec fiorii, legendarul artist al tinereții noastre, acuzat de 9 femei de viol și agresiune intimă!! Ultimul la care te aștepți! Val de proteste, acuzații și boicot
Parteneri
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
GSP.ro
Gigi Becali dezvăluie cât l-a costat biserica abia sfințită din zona Pipera
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
GSP.ro
Poftiți în viitor! SUA-Paraguay s-a jucat pe un stadion de 5,5 miliarde $: gazonul e îngropat la 30 m în subsol
Parteneri
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
Mediafax.ro
Unde se mănâncă cel mai bine în lume? Locul 1 este o surpriză URIAȘĂ
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
StirileKanalD.ro
VIDEO PNL a decis să nu susțină guvernul Tomac. Ilie Bolojan: „Nu are puterea să continue reformele necesare”
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Wowbiz.ro
Ultimele imagini cu saxofonistul Memiș Selciuc în viață! Ce a apucat să spună înainte să se prăbușească: „Cine știe când…”
Promo
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Advertorial
Ingredientul secret din Salata Caesar. Află despre ce e vorba
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Advertorial
Plante exotice care nu pot fi aduse în România. Află mai multe
Parteneri
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Wowbiz.ro
Emil Gânj, condamnat definitiv la închisoare pe viață! Avocatul familiei victimei: „Despăgubirile vor fi imputate statului roman”
Primele imagini cu discreta sotie a noului premier. Cu ce se ocupa Anca Vestea
Redactia.ro
Primele imagini cu discreta sotie a noului premier. Cu ce se ocupa Anca Vestea
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri
KanalD.ro
Un bărbat din Motru a avut parte de un sfârșit tragic după ce a căzut dintr-un cireș. A rămas suspendat între ramuri

Politic

La ce facultate studiază fiul cel mare al lui Adrian Veștea: „Sunt mândru de tatăl meu”. Mezinul familiei se pregătește de Bacalaureat
Politică 10:11
La ce facultate studiază fiul cel mare al lui Adrian Veștea: „Sunt mândru de tatăl meu”. Mezinul familiei se pregătește de Bacalaureat
8 membri PNL și-au confirmat susținerea pentru Adrian Veștea în primele 24 de ore, în ciuda tensiunilor din partid
Politică 06:30
8 membri PNL și-au confirmat susținerea pentru Adrian Veștea în primele 24 de ore, în ciuda tensiunilor din partid
Parteneri
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
ZiaruldeIasi.ro
INTERVIU ZDI | Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR: „Dacă pui impozit progresiv pe salariu, ești idiot sau dușmanul țării!” De ce suprataxarea celor care câștigă mai bine este o mare greșeală
Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA, martor la declarații stânjenitoare: „O s-o lovesc pe maică-ta!” / „Michelle Obama este bărbat!”. Foto & Video
Fanatik.ro
Donald Trump a urcat în ringul UFC la 80 de ani! Președintele SUA, martor la declarații stânjenitoare: „O s-o lovesc pe maică-ta!” / „Michelle Obama este bărbat!”. Foto & Video
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani
Spotmedia.ro
Motivul pentru care o plajă a interzis umbrelele pentru oamenii între 10 și 65 de ani