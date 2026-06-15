Ce făcea tânăra înainte de începerea programului

Angajata lucra într-un serviciu de logistică iar programul ei începea la ora 7.30. Femeia, responsabilă cu verificarea planurilor de transport și a traseelor, documente care erau pregătite cu o zi înainte, ajungea des mult mai devreme, uneori chiar de la 6.45.

Angajatorul a susținut că nu exista nicio sarcină care trebuia făcută înainte de începerea programului. Cu alte cuvinte, compania nu îi ceruse să lucreze mai devreme și nici nu îi aprobase acest lucru.

La început, compania i-a cerut angajatei să nu se mai prezinte la muncă înainte de ora stabilită dar, pentru că situația a continuat, tânăra a primit și un avertisment scris. Nici după acest avertisment nu și-a schimbat comportamentul și, în cele din urmă, angajatorul a decis să o concedieze cu efect imediat.

Femeia voia să își facă treaba mai bine, avocații au văzut un caz clasic de fraudă

Tânăra a contestat concedierea și le-a spus judecătorilor că a procedat așa din conștiinciozitate profesională. Ea a încercat să arate că nu a vrut să încalce regulile companiei, ci să își facă treaba cât mai bine.

Instanța nu a acceptat însă această explicație. Judecătorii au considerat că angajata a intrat în spațiul firmei „fără o sarcină atribuită”, că a perturbat „organizarea internă” a companiei și, mai grav, a ignorat de mai multe ori avertismentele primite de la angajator. Tribunalul a decis astfel că atitudinea angajatei a însemnat nesupunere, lipsă de loialitate și abuz de încredere, iar concedierea cu efect imediat a fost confirmată. Avocații au explicat că pontarea înainte de începerea oficială a programului, fără muncă reală, poate fi considerată un caz clasic de fraudă privind timpul de lucru.

Cazul nu înseamnă că orice angajat care ajunge mai devreme la serviciu poate fi concediat, Simplul fapt că cineva ajunge mai devreme la serviciu nu este, în mod normal, o abatere. Dacă angajatul așteaptă în sala de pauză sau se pregătește fără să ponteze și fără să lucreze, nu ar trebui să fie o problemă. Situația se schimbă dacă angajatul își înregistrează timpul de lucru mai devreme sau pontează fără să muncească efectiv. Atunci, angajatorul poate considera că există un abuz de încredere.

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