În acest fel, Curtea a declarat joi neconstituțională prevederea din Legea-cadru nr. 153/2017 ce limita acordarea acestui drept. Hotărârea este definitivă și general obligatorie.

CCR elimină o prevedere discriminatorie

Judecătorii CCR au constatat că actuala reglementare încalcă prevederile Constituției, creând o discriminare între angajații cu dizabilități.

Până acum, bugetarii care atingeau plafonul maxim al grilei de salarizare nu mai primeau sporul, deoarece acesta ar fi dus la depășirea salariului maxim permis, echivalent cu indemnizația viceprimarilor sau a vicepreședinților de consilii județene.

„Dreptul la sporul acordat persoanelor cu handicap grav sau accentuat nu poate fi anulat doar pentru că, prin plata acestuia, este depășit plafonul salarial”, a subliniat CCR în motivarea sa.

Efectele deciziei CCR

Hotărârea Curții, pronunțată ca urmare a unei sesizări depuse de Tribunalul Olt, va obliga autoritățile să revizuiască modul în care calculează salariile angajaților din sistemul bugetar care au dizabilități.

Sporul de 15% va fi calculat și plătit separat de plafonul maxim stabilit, eliminând astfel o practică considerată abuzivă, ce anula un drept destinat să compenseze dezavantajele fizice sau psihice.

Potrivit comunicatului CCR, „includerea sporului de handicap în sintagma «nivelul veniturilor salariale» golește de conținut măsura de protecție socială gândită de legislator, reprezentând o formă de discriminare indirectă”.

Ce înseamnă, pe scurt, noua decizie

Odată ce decizia va fi publicată în Monitorul Oficial, toate instituțiile publice locale vor fi obligate să-și adapteze politica de salarizare, astfel încât persoanele cu handicap grav sau accentuat să beneficieze integral de acest spor, indiferent de nivelul salariului lor de bază.

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a stabilit că prevederile art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituționale în măsura în care plafonul veniturilor salariale include și sporul pentru persoanele cu handicap prevăzut la art. 22 din aceeași lege.

Astfel:

unele persoane cu handicap grav sau accentuat din administrația publică ajungeau la plafonul salarial maxim (raportat la indemnizația viceprimarului/vicepreședintelui CJ)

pentru că acel plafon era deja atins, sporul de handicap de 15% nu mai era plătit efectiv

CCR a spus că această situație este discriminatorie, deoarece persoane aflate în aceeași situație (persoane cu handicap care au dreptul la spor) erau tratate diferit doar în funcție de nivelul salariului.

Exemplu concret de calcul

Iată un exemplu de calcul, pentru că altfel decizia CCR este destul de greu de înțeles pentru publicul larg. Putem folosi un exemplu simplificat, cu cifre rotunde, care nu reprezintă un salariu real al unei persoane anume:

Înainte de decizia CCR

Să presupunem că un angajat dintr-o primărie are:

salariu de bază: 9.000 lei brut

alte drepturi salariale: 500 lei

spor de handicap grav/accentuat: 15% din salariul de bază = 1.350 lei

Total fără plafon: 9.000 + 500 + 1.350 = 10.850 lei brut

Dar legea prevedea că veniturile salariale nu pot depăși un anumit plafon (de exemplu, echivalentul indemnizației viceprimarului), să spunem 10.000 lei brut.

În interpretarea aplicată până acum:

angajatul ajungea deja la plafon cu salariul și celelalte drepturi

sporul de handicap era considerat inclus în acel plafon

diferența nu mai era plătită.

Practic:

salariu + alte drepturi: 10.000 lei (plafon atins)

spor handicap plătit: 0 lei

După decizia CCR

CCR spune că sporul de handicap nu trebuie „înghițit” de acel plafon.

Calculul devine:

salariu și alte drepturi până la plafon: 10.000 lei

spor handicap 15%: 1.350 lei

Total primit: 11.350 lei brut

Diferența pentru angajat: 11.350 – 10.000 = 1.350 lei brut/lună.