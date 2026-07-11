În acest fel, Curtea a declarat joi neconstituțională prevederea din Legea-cadru nr. 153/2017 ce limita acordarea acestui drept. Hotărârea este definitivă și general obligatorie.

CCR elimină o prevedere discriminatorie

Judecătorii CCR au constatat că actuala reglementare încalcă prevederile Constituției, creând o discriminare între angajații cu dizabilități.

Până acum, bugetarii care atingeau plafonul maxim al grilei de salarizare nu mai primeau sporul, deoarece acesta ar fi dus la depășirea salariului maxim permis, echivalent cu indemnizația viceprimarilor sau a vicepreședinților de consilii județene.

„Dreptul la sporul acordat persoanelor cu handicap grav sau accentuat nu poate fi anulat doar pentru că, prin plata acestuia, este depășit plafonul salarial”, a subliniat CCR în motivarea sa.

Efectele deciziei CCR

Hotărârea Curții, pronunțată ca urmare a unei sesizări depuse de Tribunalul Olt, va obliga autoritățile să revizuiască modul în care calculează salariile angajaților din sistemul bugetar care au dizabilități.

Sporul de 15% va fi calculat și plătit separat de plafonul maxim stabilit, eliminând astfel o practică considerată abuzivă, ce anula un drept destinat să compenseze dezavantajele fizice sau psihice.

Potrivit comunicatului CCR, „includerea sporului de handicap în sintagma «nivelul veniturilor salariale» golește de conținut măsura de protecție socială gândită de legislator, reprezentând o formă de discriminare indirectă”.

Ce înseamnă, pe scurt, noua decizie

Odată ce decizia va fi publicată în Monitorul Oficial, toate instituțiile publice locale vor fi obligate să-și adapteze politica de salarizare, astfel încât persoanele cu handicap grav sau accentuat să beneficieze integral de acest spor, indiferent de nivelul salariului lor de bază.

CCR a admis excepția de neconstituționalitate și a stabilit că prevederile art. 11 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 sunt neconstituționale în măsura în care plafonul veniturilor salariale include și sporul pentru persoanele cu handicap prevăzut la art. 22 din aceeași lege.

Astfel:

  • unele persoane cu handicap grav sau accentuat din administrația publică ajungeau la plafonul salarial maxim (raportat la indemnizația viceprimarului/vicepreședintelui CJ)
  • pentru că acel plafon era deja atins, sporul de handicap de 15% nu mai era plătit efectiv
  • CCR a spus că această situație este discriminatorie, deoarece persoane aflate în aceeași situație (persoane cu handicap care au dreptul la spor) erau tratate diferit doar în funcție de nivelul salariului.

Exemplu concret de calcul

Iată un exemplu de calcul, pentru că altfel decizia CCR este destul de greu de înțeles pentru publicul larg. Putem folosi un exemplu simplificat, cu cifre rotunde, care nu reprezintă un salariu real al unei persoane anume:

Înainte de decizia CCR

Să presupunem că un angajat dintr-o primărie are:

  • salariu de bază: 9.000 lei brut
  • alte drepturi salariale: 500 lei
  • spor de handicap grav/accentuat: 15% din salariul de bază = 1.350 lei

Total fără plafon: 9.000 + 500 + 1.350 = 10.850 lei brut

Dar legea prevedea că veniturile salariale nu pot depăși un anumit plafon (de exemplu, echivalentul indemnizației viceprimarului), să spunem 10.000 lei brut.

În interpretarea aplicată până acum:

  • angajatul ajungea deja la plafon cu salariul și celelalte drepturi
  • sporul de handicap era considerat inclus în acel plafon
  • diferența nu mai era plătită.

Practic:

  • salariu + alte drepturi: 10.000 lei (plafon atins)
  • spor handicap plătit: 0 lei

După decizia CCR

CCR spune că sporul de handicap nu trebuie „înghițit” de acel plafon.

Calculul devine:

  • salariu și alte drepturi până la plafon: 10.000 lei
  • spor handicap 15%: 1.350 lei

Total primit: 11.350 lei brut

Diferența pentru angajat: 11.350 – 10.000 = 1.350 lei brut/lună.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Viva.ro
Nemachiată, cu părul alb, în pantaloni sport, văduva lui Sergiu Nicolaescu a intrat în atenția tuturor după ultima apariție pe străzile din Capitală. Surpriză! Alături DE CINE a apărut
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Unica.ro
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Elle.ro
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
gsp
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
GSP.RO
Iubita lui Haaland a dat din casă: „E puțin jenant că vă spun” » Ce face starul norvegian în fiecare seară
Celebra prezentatoare TV a rămas în bikini și urmăritorii ei sunt în extaz: „Atâta frumusețe într-o singură poză?”
GSP.RO
Celebra prezentatoare TV a rămas în bikini și urmăritorii ei sunt în extaz: „Atâta frumusețe într-o singură poză?”
Parteneri
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Libertateapentrufemei.ro
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Avantaje.ro
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” - Surse
Exclusiv
Politică 09 iul.
Decizii în tabăra lui Ilie Bolojan, după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile din Congresul PNL: „Facem câte congrese va fi nevoie, cu același statut. Îi executăm pe puciști de la șefia organizațiilor” – Surse
Parteneri
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
Adevarul.ro
Ce joburi au românii care câștigă peste 10.000 de lei pe lună. Cum au ajuns la aceste salarii
România la EURO 2028: în ce urnă valorică vor fi tricolorii lui Gică Hagi. Miza uriașă a meciurilor cu Bosnia și Suedia
Fanatik.ro
România la EURO 2028: în ce urnă valorică vor fi tricolorii lui Gică Hagi. Miza uriașă a meciurilor cu Bosnia și Suedia
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Elle.ro
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Stiri Mondene 15:30
Vedete din România în costum de baie la 40+. Cum arată Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andreea Marin și alte celebrități la plajă
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Stiri Mondene 14:20
Mihai Bendeac, nouă înțepătură la adresa lui Dan Negru: „Nu am nevoie de sabie ca să-l înving”. De la ce a pornit conflictul între cei doi
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
A câştigat 15 milioane de euro la loterie cu numerele pe care le juca de 20 de ani, dar nu va primi niciun ban
ObservatorNews.ro
A câştigat 15 milioane de euro la loterie cu numerele pe care le juca de 20 de ani, dar nu va primi niciun ban
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Libertateapentrufemei.ro
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Parteneri
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
GSP.ro
Interviu spectaculos cu Pan Zhanle și David Popovici, umăr la umăr, care anunță un obiectiv comun spectaculos la 100 m liber: „Amândoi vom face acest lucru în viitor”
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
GSP.ro
Rugbystul care a snopit în bătaie doi bărbați și-a aflat sentința la tribunal
Parteneri
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare
Mediafax.ro
Vrei să pleci în VACANȚĂ? Acestea sunt destinațiile unde găsești CELE MAI MICI prețuri în Europa la mâncare, alcool și cazare
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Wowbiz.ro
„Nu vreau să-i mai pronunț numele”. Cristina Pucean, mesaj cu subînțeles pentru Bogdan de la Ploiești: „Să-i dea Dumnezeu după suflet”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Wowbiz.ro
A fost făcută publică cauza morții lui Gabi Mureșan! Cum au reușit pompierii să găsească trupul regretatului fotbalist
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Redactia.ro
Alertă aeriană în nordul județului Tulcea după detectarea dronelor la graniță. A fost emis mesaj RO-Alert
Alertă aeriană în Tulcea! Mai multe drone au fost detectate lângă Chilia şi Ismail
KanalD.ro
Alertă aeriană în Tulcea! Mai multe drone au fost detectate lângă Chilia şi Ismail

Politic

Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Analiză Exclusiv
Politică 10 iul.
Culisele războiului fratricid din PNL. Liniile roșii care au fost depășite: „Sunt decizii politice unde nimeni nu are voie să interfereze”
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Politică 10 iul.
Gestul făcut de Nicușor Dan la întâlnirea cu Recep Tayyip Erdoğan și Emine Erdoğan. Ce s-a întâmplat chiar înaintea fotografiei oficiale
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!
Fanatik.ro
Lovitură! Gică Hagi bagă 300.000 de euro în conturile Universității Craiova!
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare
Spotmedia.ro
Misterul istoric din spatele poveștii „Moana”: De ce au pornit polinezienii spre est după 1.700 de ani de izolare