„Avem un plan general. Nu există un plan B”, a declarat Kushner la Forumul Economic Mondial de la Davos.

Potrivit ginerelui președintelui american, planul său pentru Gaza postbelică aar putea fi sabotat doar de mișcarea islamistă Hamas.

„Dacă Hamas nu se demilitarizează, acest lucru va împiedica populaţia din Gaza să-şi îndeplinească aspiraţiile”, a insistat el.

Prezentarea, care a părut oarecum grăbită în ultima zi a forumului și înaintea unei deplasări la Moscova pentru discuții asupra păcii în Ucraina cu liderul rus Vladimir Putin, a avut loc imediat după semnarea cartei controversatului Consiliu pentru Pace. Donald Trump a semnat carta alături de reprezentanți ai 20 de state din cele 60 invitate, printre care și România.

Kushner, care a jucat un rol principal în negocierea acordului de pace în Gaza, s-a arătat optimist asupra planului său de dezvoltare postbelică, deşi a făcut ocazional câteva comentarii precaute şi a omis cel puţin un aspect important, și anume forţa internaţională de stabilizare – o parte esenţială a planului iniţial de încetare a focului, notează CNN.

Plaje întinse, zgârie-nori, port și aeroport

Postul american de televiziune prezintă câteva dintre punctele-cheie ale planului lui Kushner.

Ginerele președintelui american și-a însoțit comentariile cu o hartă a Gazei afişată pe un ecran.

O zonă de „turism litoral” s-ar întinde de-a lungul malului mării astfel încât să găzduiască până la 180 de zgârie-nori, mulţi dintre ei probabil destinaţi hotelurilor.

Pe hartă era indicat un port în extremitatea sud-vestică a Gazei, lângă graniţa cu Egipt, precum și un aeroport în apropierea portului.

„New Rafah” și „New Gaza”

Jared Kushner a evidenţiat două proiecte de dezvoltare urbană, pe care le-a numit New Rafah şi New Gaza.

„New Rafah” ar urma să dispună de peste 100.000 de unităţi de locuit permanente, plus peste 200 de şcoli şi peste 75 de unităţi medicale. Potrivit lui Kushner, noul oraș ar putea fi construit în doi – trei ani.

„New Gaza” ar urma să fie un centru industrial. Imaginile afișate de Kushner sugerează o metropolă care seamănă foarte mult cu oraşele din Golful Persic, precum Doha şi Dubai, cu clădiri strălucitoare pe malul apei şi sedii de birouri, observă CNN.

Investitorii

Jared Kushner susține că primele investiții vor veni de la guverne, iar primele anunțuri în acest sens vor fi făcute la o conferință ce va avea loc la Washington peste două săptămâni.

Ginerele lui Trump a îndemnat și sectorul privat să se implice, promiţând „oportunităţi de investiţii uimitoare”.

„Ştiu că este puţin riscant să investeşti într-un loc ca acesta, dar avem nevoie de voi să veniţi, să aveţi încredere, să investiţi în oameni”, a spus el.

„Palestinienii se confruntă cu un plan de eliminare a prezenţei lor, bazat pe domesticire, subjugare şi control”, a comentat imediat Ramy Abdu, fondatorul Grupului Euro-Mediteranean de Monitorizare a Drepturilor Omului.

Chestiunea prezenței militare israeliene

În prezent, armata israeliană este prezentă în puţin peste jumătate din teritoriul Gazei, inclusiv în oraşul Rafah.

Planul iniţial în 20 de puncte, care a asigurat încetarea focului şi eliberarea ostaticilor, prevede desfășurarea unei forţe internaţionale de stabilizare (ISF) care să înlocuiască armata israeliană.

Până în prezent, părţile terţe au fost reticente în a se alătura ISF, în timp ce Israelul s-a opus unor posibili participanţi, cum ar fi Turcia.

Jared Kushner a omis subiectul forţei internaţionale de stabilizare, în timp ce retragerea israeliană a fost redusă la o linie în prezentare. „Demilitarizarea întregii zone din Gaza permite retragerea completă a IDF în perimetrul de securitate”, a afirmat el.

Demilitarizarea Hamas

Ginerele lui Trump a precizat că sarcina cu privire la monitorizarea demilitarizării Hamas va reveni comitetului local de tehnocrați, o componentă a structurii Consiliului pentru Pace.

„Nu putem reconstrui” fără acest comitet, a declarat el.

Jared Kushner a mai declarat că armele grele, tunelurile, infrastructura militară, muniţiile şi facilităţile de producţie vor fi distruse, dar nu a explicat cum ar putea decurge acest proces.

Hamas a transmis anterior că va preda armele numai unei armate palestiniene într-un stat palestinian. Basem Naim, un reprezentant de rang înalt al Hamas, a vorbit recent despre „îngheţarea sau depozitarea” armelor în contextul actualului armistiţiu.

Viitorul Autorității Palestiniene

Autoritatea Palestiniană şi-a exprimat îngrijorarea că noul comitet de tehnocrați ar putea reprezinta o ameninţare la adresa rolului său central în politica palestiniană.

La rândul lui, Kushner dă de înțeles că Autoritatea Palestiniană ar putea fi singura putere civilă din Gaza, dar numai „când îşi va încheia reformele”. Totodată, el descris comitetul de tehnocrați drept „noul guvern în Gaza”.

În schimb, Agenţia ONU pentru Ajutor şi Lucrări (UNRWA) în Gaza – care furnizează servicii publice refugiaţilor palestinieni – pare să fi ieşit din schema ginerelui lui Trump.

„Studiem cele mai bune practici din întreaga lume. Cine oferă cea mai bună educaţie? Cine oferă cea mai bună asistenţă medicală? Nu este o proprietate intelectuală exclusivă”, a declarat Jared Kushner, sugerând o posibilă încetare a rolului UNRWA în Gaza.

