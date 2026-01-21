Temperaturile din fabrică: între 10 și 16 grade

Problema frigului din fabrica Volvo Cars din Torslanda, Suedia nu este una nouă. Ea este discutată de mai mulți ani, iar încă din decembrie 2023 a fost ridicată de sindicatul IF Metall în cadrul comitetului pentru mediul de lucru al companiei.

Cu toate acestea, potrivit reprezentanților angajaților, măsurile luate până acum nu au fost suficiente. În toamna trecută, temperaturile din unele departamente au fluctuat între 10 și 16 grade, sub nivelul considerat adecvat pentru munca în ateliere.

Aceste aspecte sunt menționate într-un raport transmis recent Autorității Suedeze pentru Mediul de Muncă. Printre cauzele identificate se numără ușile deteriorate sau manevrate incorect, care permit pătrunderea aerului rece.

Sindicatul: „Frigul afectează motricitatea fină”

Adrian Avdullahu, președintele clubului IF Metall de la Volvo Cars, spune că frigul are un impact direct asupra angajaților.

„Este clar că sunt afectați. Parțial direct de frig și de cantitatea de haine pe care trebuie să o îmbraci pentru a încerca să te încălzești. Dar este valabil și că frigul afectează motricitatea fină, iar noi avem genul de muncă în care asamblăm și înșurubăm. Devine mai dificil să execuți lucrarea în ritmul de care ai nevoie.”

Potrivit acestuia, problema este una prioritară pentru membrii sindicatului.

„Membrii noștri au ridicat problema și, pornind de acolo, organizația de protecție a acționat.”

Raport oficial: „Personalul îngheață”

În raportul transmis autorităților, organizația de protecție avertizează că temperaturile scăzute pot duce la probleme de sănătate, precum dureri musculare și articulare.

Documentul subliniază și impactul asupra activității zilnice: „În condiții de frig, abilitățile motorii fine sunt, de asemenea, afectate negativ, ceea ce face dificil lucrul cu mâinile cu capacitatea necesară pentru această sarcină.”

Măsurile luate de Volvo: haine mai groase și soluții temporare

În noiembrie anul trecut, organizația de securitate a solicitat oficial angajatorului să remedieze situația.

Ca răspuns, Volvo Cars a implementat mai multe măsuri, printre care oferirea de îmbrăcăminte mai groasă angajaților și introducerea unui „chat de echipă” pentru raportarea rapidă a ușilor defecte.

Totuși, sindicatul consideră că aceste soluții nu sunt suficiente.

„Nu este vorba că angajatorul a neglijat în vreun fel problema, dar a acționat și a luat măsuri. Însă nu a fost suficient. Compania ia măsuri după presiunile noastre, dar apoi nu dă curs. Aici se află frustrarea. Ca organizație, credem că această problemă nu ar trebui să apară în fiecare iarnă, dar dorim să se găsească soluții permanente”, a precizat Adrian Avdullahu.

Legea suedeză privind mediul de lucru nu stabilește o temperatură exactă obligatorie.

Conform ghidurilor Autorității Suedeze pentru Mediul de Muncă, temperaturile între 16 și 20 de grade sunt considerate adecvate în ateliere.

Pentru lucrul cu mâinile goale, este recomandată o temperatură de cel puțin 16 grade, sub acest prag, mobilitatea degetelor scăzând semnificativ.

Reacția Volvo Cars: „Căutăm o soluție durabilă”

Magnus Holst, director de presă al Volvo Cars, a declarat pentru Dagens Arbete că firma lucrează la identificarea unei soluții pe termen lung.

„Înainte de Crăciun, am convenit cu IF Metall asupra unor măsuri temporare. Am consolidat activitatea cu ventilatoare de încălzire și au fost introduse patrule suplimentare pentru a ne asigura că porțile funcționează și se deschid așa cum ar trebui și nu sunt lăsate deschise. Dar când afară a scăzut la -15 grade, mulți angajați au considerat că măsurile nu au fost suficiente, ci că era prea frig. Se lucrează la găsirea unei soluții permanente și durabile pentru a putea face față frigului extrem.”

Cazul rămâne acum în analiza Autorității Suedeze pentru Mediul de Muncă, iar angajații speră ca intervenția acesteia să ducă la condiții mai bune în fabrică, astfel încât problema frigului să nu mai revină în fiecare iarnă.

