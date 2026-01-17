Val de ger peste România: cod galben de frig, temperaturi de până la -20°C și vânt tăios

Frig accentuat în toată țara

Potrivit ANM, începând de sâmbătă, 17 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece în jumătatea estică a țării, iar din 18 ianuarie frigul se va extinde în toate regiunile. Noaptea și dimineața se va instala gerul în majoritatea zonelor, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între -20 și -10 grade.

În nordul și estul Moldovei, dar și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilei, iar temperaturile maxime vor rămâne negative, situându-se între -15 și -9 grade.

Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute

Meteorologii au emis mai multe avertizări Cod galben care vizează atât temperaturi extrem de scăzute pe timpul zilei, cât și ger puternic pe timpul nopții.

Cod Galben ger 17 ianuarie, ora 10:00 – 20:00

În nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, se va înregistra ger, cu temperaturi maxime de -15…-10 grade.

Local, în centrul și sudul Moldovei, estul Munteniei și în Dobrogea, temperaturile vor fi deosebit de scăzute, cu valori cuprinse între -7 și -5 grade, în medie cu 7–9 grade sub normalul perioadei, au precizat meteorologii.

Cod galben ger 17 ianuarie Foto: ANM

Cod Galben ger 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00

Gerul va cuprinde Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și nordul Crișanei. Temperaturile minime vor coborî, în general, între -20 și -10 grade.

Cod Galben ger 17 ianuarie, ora 20:00 – 18 ianuarie, ora 10:00 Foto: ANM

Cod Galben ger 18 ianuarie, ora 10:00 – 20:00

Gerul va persista în nordul și estul Moldovei și în estul Transilvaniei, unde maximele vor fi cuprinse între -12 și -10 grade.

În restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia, temperaturile vor rămâne deosebit de scăzute, între -9 și -5 grade.

Cod Galben ger 18 ianuarie, ora 10:00 – 20:00 Foto: ANM

Cod Galben ger 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse între -20 și -10 grade Celsius.

Cod Galben ger 18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00 Foto: ANM

Vânt tăios și senzație accentuată de frig

ANM mai avertizează că până la începutul săptămânii viitoare vor fi perioade cu intensificări ale vântului, în special în sudul Banatului și izolat în regiunile sud-estice.

Rafalele vor atinge viteze de 40–60 km/h, amplificând semnificativ senzația de frig.

Avertizări nowcasting: ceață densă și vizibilitate redusă

Pe lângă valul de ger, Administrația Națională de Meteorologie a emis și avertizări nowcasting Cod galben de ceață densă pentru mai multe județe, sâmbătă, 17 ianuarie.

Până la ora 12:00, în localități din județul Bihor, vizibilitatea va scădea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri.

Fenomene similare sunt prognozate până la ora 11:00 și în județele Argeș și Giurgiu, unde ceața densă poate fi însoțită de depuneri de ghețuș sau chiciură.

Meteorologii precizează că avertizările de tip nowcasting sunt emise pentru perioade de maximum șase ore.

