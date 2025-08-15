Mulți dintre ei și-ar fi cumpărat vechimea în muncă sau ar fi obținut acte medicale prin care erau declarați inapți.

Cei aproape 800 de foști angajați sunt dați în judecată chiar de instituția care a eliberat deciziile de pensionare, conform Antena 3.

Legea din 2020, care permitea cumpărarea vechimii, ar fi fost interpretată greșit, spun reprezentanți din MAI, vizând doar angajații ce îndepliniseră vârsta legală de pensionare.

Atunci, 800 de foști angajați, inclusiv din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și diverse structuri ale poliției, și-au cumpărat vechimea în muncă și s-au pensionat anticipat, mult mai devreme decât vârsta standard.

Sindicaliștii din Poliție contestă această interpretare, susținând că prevederea a fost aplicată corect.

Corpul de Control al MAI a întocmit un raport, iar Casa de Pensii a deschis procese încă din luna iulie. Urmează ca instanțele să decidă dacă deciziile de pensionare vor fi anulate și dacă foștii angajați vor fi obligați să restituie sumele încasate.