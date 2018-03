Angajații Primăriei Bascov au trimis mesaje pentru a susține un ansamblu folcloric, iar factura se ridică la „aproape un miliard de lei” vechi. Cel puțin asta a afirmat purtătorul de cuvânt al PNL Argeș, Gelu Tofan, pentru Jurnal de Argeș.

Scandalul a izbucnit la ședința Consiliului Local Bascov, joi seară, unde liberalul Dorin Vlăsceanu și câțiva consilieri PSD s-au opus ca factura de aproape un miliarde de lei vechi să fie plătită din bugetul local, notează sursa citată.

Purtătorul de cuvânt al PNL Argeș, Gelu Tofan, a afirmat că ansamblul „Doina Bascovului” a câștigat competiția „Duelul Ansamblurilor”, realizată de Cătălin Măruță la Pro TV, după ce a obținut peste 60.000 de voturi.

Potrivit Jurnal de Argeș, angajații Primăriei Bascov au trimis mesaje de pe telefoanele de serviciu pentru a susține ansamblul „Doina Bascovului”. Prețul unui singur mesaj era de 25 de eurocenți. Mai mult, presa locală scrie că angajații ar fi avut fiecare normă de trimis sms-uri.

Consilierii susțin că a sosit deja prima factură pentru sms-urile de susținere a ansamblului în semifinala competiției. Reprezentanții Consiliului Local Argeș spun că încă nu știu cine va achita facturile care depășesc 70.000 de lei.

În cadrul competiției, „Doina Bascovului” a surclasat ansamblurile „Zestrea Budureștii” din Bihor și „Doina Cârcinovului” din localitatea Priboieni, Argeș.

„Am pierdut. Asta e! Am câștigat locul III. Ce? Avem noi bani să dăm sms-uri ca Bascov? Important este că am ajuns acolo. Ce? Eram nebuni să dăm sms-uri? Mai bine dacă străngeam bani îi dădeam la copii. Noi ieri am sărbătorit. Am tăiat un porc… Am pus mână de la mână, am cumpărat un porc și l-am tăiat profitând de vremea aceasta frumoasă. Am avut și un invitat de onoare în persoana lui Gelu Voicu de la București. Dacă diseară de la 8 la 10 suntem în direct la Etno înseamnă că noi suntem cei mai buni. Am fost invitați la Etno TV și au recunoscut că noi am fost cei mai buni, dar nu am avut bani… Suntem o comună săracă, avem taxe și impozite încasate pe an de 5,5 miliarde de lei vechi, iar iluminatul public este un miliard pe an. Ăștia sunt banii!”, a declarat, pentru sursa citată, Sorin Lupu, primarul localității Priboieni.