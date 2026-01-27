Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Stop respirator și cardiac brusc

Gao Guanghui, din Guangzhou, sud-estul Chinei, lucra de acasă când a început să se simtă rău și a leșinat. Deși a fost transportat de urgență la spital, medicii nu i-au putut salva viața.

Cauza morții a fost un „stop respirator și cardiac brusc, sindrom Stokes-Adams”. Sindromul Stokes-Adams este o afecțiune gravă caracterizată prin pierderea bruscă a conștienței (sincopă) din cauza unei tulburări severe de ritm cardiac.

Detalii șocante au ieșit la iveală după tragedie.

Sarcini când era în stare critică, sarcini după deces

În timp ce Gao se afla în stare critică, colegii săi l-au inclus într-un nou chat de grup pentru muncă (We Chat), șefii cerându-i să rezolve probleme de serviciu.

La 8 ore după decesul său, unul dintre colegi ar fi trimis un mesaj solicitând „finalizarea urgentă” a unei alte sarcini.

„Există o sarcină urgentă luni dimineață devreme; bunurile nu au trecut inspecția astăzi, așa că acest lucru trebuie schimbat”, suna textul mesajului primit după ce Gao murise.

Gao fusese recent promovat ca lider de departament, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a volumului de muncă.

Familia consideră că presiunea excesivă a contribuit direct la moartea sa

Familia consideră că această presiune excesivă a contribuit direct la moartea sa și a cerut despăgubiri companiei.

Soția a dezvăluit că, în trecut, lucrase ore suplimentare până noaptea târziu din diverse motive, cum ar fi „cina cu clienții” sau „urgențe”.

Ea a povestit cum i-au fost returnate bunurile personale ale lui Gao, „într-o manieră neglijentă”.

„Au aruncat bunurile personale pe care le lăsase la sediu”

Și-a deschis un cont pe platforma de socializare Xiaohongshu, unde a acuzat compania că a procesat demisia în a doua săptămână după moartea sa și că „a aruncat bunurile personale pe care le lăsase la sediu”.

Ea a spus că firma i-a trimis o cutie cu lucrurile personale ale soțului ei, dar acestea nu erau ambalate corespunzător, iar unele erau chiar „zdrobite”.

În mod ironic, printre lucrurile pe care i le-a dat firma se afla și o carte intitulată „Felicitări pentru că ai devenit supervizor”.

Investigațiile privind circumstanțele morții sale sunt încă în desfășurare, pe baza reclamațiilor familiei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Educație: Religia în școli se predă ilegal, iar elevii vor fi evaluați toți după aceleași criterii
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Viva.ro
Tulburător ce s-a aflat despre cunoscuta doctorița, găsită moartă în casă, în București. Ce a putut găsit fostul iubit în apartament. A rămas îngrozit! Zguduitor ce s-a întâmplat cu medicul de 39 de ani
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Unica.ro
Ce făceau, în urmă cu o lună, adolescenții care l-au omorât pe Mario. „În data de 23.12.2025, la Postul de Poliţie Cenei...” Abia acum s-a aflat! E informația momentului!
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Libertateapentrufemei.ro
Doctorița de 39 de ani găsită fără suflare radia, în 2015, în rochia de mireasă, la brațul fostului soț. Azi tot el a găsit-o decedată, iar detaliul de la fața locului e terifiant. Ce destin, cât chin
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Avantaje.ro
Cătălin Crișan a răbufnit după ce a fost numit “bătrânel”. Artistul e dezamăgit de comentariile deplasate: “Vă cânt de 39 de ani”. Continuarea e total neașteptată
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Cele 3 cuvinte pe care Viviana Niță, doctorița din București, găsită moartă în casă, le-a scris în biletul de adio
Știri România 26 ian.
Cele 3 cuvinte pe care Viviana Niță, doctorița din București, găsită moartă în casă, le-a scris în biletul de adio
Ucigașul lui Mario Berinde a fost mutat împreună cu familia după ce 150 de oameni au protestat în fața casei bunicilor săi
Știri România 26 ian.
Ucigașul lui Mario Berinde a fost mutat împreună cu familia după ce 150 de oameni au protestat în fața casei bunicilor săi
Parteneri
Cerșetorul cu vilă și șofer. Povestea unui milionar cu lepră care apela la mila trecătorilor
Adevarul.ro
Cerșetorul cu vilă și șofer. Povestea unui milionar cu lepră care apela la mila trecătorilor
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Fanatik.ro
Ce implicare politică are mama lui Mario, băiatul ucis la Cenei. Cât de bogată este familia acestuia
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Stiri Mondene 26 ian.
Imagini de la petrecerea organizată de Selly într-un club din Paris. Invitați de 4 milioane de euro, care au întreținut atmosfera. „Am făcut cea mai tare chestie”
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Exclusiv
Stiri Mondene 26 ian.
Yasmin Awad, primul interviu după ce a plecat de la Survivor România 2026: „Dacă reușești asta, totul devine posibil”
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
ObservatorNews.ro
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Libertateapentrufemei.ro
Îl recunoști, da? Aici avea 17 ani, acum a împlinit 71! E un nume uriaș, nu e om să nu-l cunoască, nu e om să nu-l iubească! E plin de bani, dar comoara lui e familia: două soții, trei copii
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Mediafax.ro
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul
KanalD.ro
O doctoriţă radiolog din București a fost găsită fără suflare, în propria casă. Cine este aceasta și în ce ipostază i-a fost descoperit trupul

Politic

Sorin Grindeanu susţine că nici membrii PNL nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de Bolojan
Politică 26 ian.
Sorin Grindeanu susţine că nici membrii PNL nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de Bolojan
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 26 ian.
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
Fanatik.ro
Două profeții șoc ale lui Mitică Dragomir în SuperLiga: pe ce loc termină FCSB și cine ia titlul. Exclusiv
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro