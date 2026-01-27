Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Stop respirator și cardiac brusc

Gao Guanghui, din Guangzhou, sud-estul Chinei, lucra de acasă când a început să se simtă rău și a leșinat. Deși a fost transportat de urgență la spital, medicii nu i-au putut salva viața.

Cauza morții a fost un „stop respirator și cardiac brusc, sindrom Stokes-Adams”. Sindromul Stokes-Adams este o afecțiune gravă caracterizată prin pierderea bruscă a conștienței (sincopă) din cauza unei tulburări severe de ritm cardiac.

Detalii șocante au ieșit la iveală după tragedie.

Sarcini când era în stare critică, sarcini după deces

În timp ce Gao se afla în stare critică, colegii săi l-au inclus într-un nou chat de grup pentru muncă (We Chat), șefii cerându-i să rezolve probleme de serviciu.

La 8 ore după decesul său, unul dintre colegi ar fi trimis un mesaj solicitând „finalizarea urgentă” a unei alte sarcini.

„Există o sarcină urgentă luni dimineață devreme; bunurile nu au trecut inspecția astăzi, așa că acest lucru trebuie schimbat”, suna textul mesajului primit după ce Gao murise.

Gao fusese recent promovat ca lider de departament, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a volumului de muncă.

Familia consideră că presiunea excesivă a contribuit direct la moartea sa

Familia consideră că această presiune excesivă a contribuit direct la moartea sa și a cerut despăgubiri companiei.

Soția a dezvăluit că, în trecut, lucrase ore suplimentare până noaptea târziu din diverse motive, cum ar fi „cina cu clienții” sau „urgențe”.

Ea a povestit cum i-au fost returnate bunurile personale ale lui Gao, „într-o manieră neglijentă”.

„Au aruncat bunurile personale pe care le lăsase la sediu”

Și-a deschis un cont pe platforma de socializare Xiaohongshu, unde a acuzat compania că a procesat demisia în a doua săptămână după moartea sa și că „a aruncat bunurile personale pe care le lăsase la sediu”.

Ea a spus că firma i-a trimis o cutie cu lucrurile personale ale soțului ei, dar acestea nu erau ambalate corespunzător, iar unele erau chiar „zdrobite”.

În mod ironic, printre lucrurile pe care i le-a dat firma se afla și o carte intitulată „Felicitări pentru că ai devenit supervizor”.

Investigațiile privind circumstanțele morții sale sunt încă în desfășurare, pe baza reclamațiilor familiei.

